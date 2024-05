video suggerito

L'Acchiappatalenti con Milly Carlucci su Rai 1: come funziona il nuovo programma, la giuria e i talent scout Milly Carlucci debutta su Rai 1 con L'Acchiappatalenti, un programma "originale" mai trasmesso all'estero. La trasmissione si articola in cinque puntate e la finale è prevista per sabato 8 giugno. Ecco come funziona e chi sono i protagonisti.

Da venerdì 10 maggio, alle ore 21.30, Milly Carlucci debutta su Rai 1 con L’Acchiappatalenti, un programma "originale" mai trasmesso all'estero. La trasmissione si articola in cinque puntate e la finale è prevista per sabato 8 giugno. Ogni puntata vedrà i talent scout sfidarsi per scoprire nuovi talenti, con l'obiettivo di portare alla ribalta artisti di diverse discipline.

Come funziona il nuovo programma ideato e condotto da Milly Carlucci

L’Acchiappatalenti si sviluppa attraverso cinque puntate, dove ogni venerdì sera i talent scout avranno il compito di individuare e promuovere i talenti migliori. Ogni scout dispone di un breve tempo per decidere se "acchiappare" un talento basandosi su una clip di presentazione oltre ai primi 15 secondi dell'esibizione. Successivamente, possono fare un cambio al buio con un altro talento per cercare di migliorare la propria squadra. Il pubblico e la giuria votano i talenti e gli scout: i vincitori di ogni puntata accedono alla finale.

La giuria: chi sono i vip che giudicheranno il talento

La giuria è composta da tre elementi che andranno a valutare non solo i talenti in gara, ma anche i talent scout e la loro capacità di ‘acchiappare' i talenti giusti. In giuria ci sono: Simona Ventura, Francesco Facchinetti e Flavio Insinna.

Tutto il cast de L'Acchiappatalenti.

Teo Mammucari, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi, Sabrina Salerno e Wanda Nara sono i talent scout

I talent scout che dovranno scegliere i talenti sono: Teo Mammucari, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi, Sabrina Salerno e Wanda Nara. Wanda Nara è stata chiamata al posto di Nino Frassica, che ha dovuto dare forfait dopo aver subito un grave lutto.

Dove vedere l’Acchiappatalenti in diretta streaming e in replica linkiamo alla piattaforma

L’Acchiappatalenti andrà in onda su Rai1, in prima serata a partire dalle 21.30, e anche in diretta streaming oppure on demand sulla piattaforma di RaiPlay.