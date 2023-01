La storia di Anna e Giulia a C’è Posta per te, mamma e figlia si riabbracciano dopo 16 anni La signora Anna e la figlia Giulia si riabbracciano dopo 16 anni di lontananza. La ragazza ha deciso di dare un’altra opportunità alla madre nonostante il passato, ma senza deludere nè il padre nè la nonna.

A cura di Elisabetta Murina

A C'è Posta per Te la storia di Anna che, dopo 16 anni, vorrebbe riabbracciare la figlia Giulia. La signora è in studio con i figli Antonio e Gianluca e desidererebbe essere per lei la mamma che è stata anche per i fratelli. Finita la relazione con il padre di Antonio e Gianluca, la signora Anna ha conosciuto un uomo con cui il rapporto è stato piuttosto burrascoso. E, una volta finito l'amore tra loro, anche mamma e figlia hanno preso le distanze.

Anna chiede scusa alla figlia Giulia

Dopo aver accettato di aprire la busta, Giulia ha ascoltato le parole della mamma Anna che, tra le lacrime, le ha fatto gli auguri di compleanno e le ha chiesto scusa, oltre che un'opportunità di riallacciare i rapporti:

Giulia, amore mio, vorrei farti gli auguri in questo giorno speciale che è il tuo compleanno. Se sono qui, è per chiederti perdono. Se non ci sono stata, è perché non mi è stato permesso. Dammi l'opportunità di essere per te, la mamma che sono stata per i tuoi fratelli. Ti prego, dammi questa opportunità.

La risposta di Giulia

Giulia, con gli occhi lucidi e seduta al fianco del compagno Giuseppe che l'ha accompagnata, spiega a Maria De Filippi di non aver mai sentito la mancanza della madre perché non l'ha mai percepita come tale:

Ero consapevole del fatto di avere entrambi i genitori, semplicemente non erano con me. Io sapevo che lei c'è, ma non è presente. Mamma e papà non sono in buoni rapporti, ma comunque non ho alcun ricordo di loro come coppia insieme. Quando la vedo, non la percepisco come mia madre.

La ragazza ha poi voluto sapere perché solo ora la mamma ha deciso di cercarla e perché i fratelli pensano che proprio questo sia il momento giusto. Poi Giulia e Giuseppe escono dallo studio e vanno dietro le quinte per prendere una decisione. Maria De Filippi torna e spiega: