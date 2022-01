La storia di Andrea e Stefania oltre le difficoltà, Luca Argentero: “Colpito da un amore così forte” La prima storia di C’è Posta per te è quella di Andrea e Stefania, una storia d’amore intensa che va oltre le difficoltà. Luca Argentero è l’ospite di questa sorpresa e non riesce a non commuoversi.

A cura di Ilaria Costabile

La prima storia che apre la puntata di "C'è Posta per te" di sabato 22 gennaio parla di amore con "A" maiuscola, un amore che va oltre le difficoltà che spesso accadono nella vita e che si rigenera invece di affievolirsi. È la storia di Andrea, rimasto paralizzato dopo un incidente in bici nel 2019, e Stefania, sua moglie, a cui ha voluto fare una sorpresa. Luca Argentero è l'ospite di questo racconto speciale.

L'amore di Andrea e Stefania

Un amore di quelli che poche volte si incontrano e si vivono, perché "quando è amore vero lo riconosci per come è tutto fluido" scrive Andrea alla sua metà, Stefania, di cui si è innamorato dal primo momento in cui si sono visti e da un appuntamento sul Lago di Como, è nata la storia che li vede insieme ancora adesso. La sorpresa di Andrea è per ringraziare sua moglie per la sua forza, la sua purezza, l'amore che ogni giorno, nonostante la loro vita sia cambiata continua a dimostrargli. Queste, infatti, sono le sue prime parole non appena sua moglie riesce a vederlo attraverso la busta: "Oggi vorrei dirti davvero grazie, un grazie immenso, due anni è davvero cambiato tutto, tu però non sei cambiata, sei rimasta uguale e io sono davvero fortunato ad averti al mio fianco". Nella lunga lettera che Andrea scrive alla donna che gli sta accanto, anche nel momento più difficile della loro storia, quando un incidente ha cambiato per sempre le loro giornate:

Ero preoccupato del dolore che avrei potuto darti, avevo chiesto ai miei amici di prepararti. Come sei entrata in stanza in ospedale ti ho detto che non camminavo, sei scoppiata a piangere, hai detto la frase più bella che potessi dire "non preoccuparti amore noi abbiamo l'ascensore", hai rincollato in un battibaleno la mia vita andata in frantumi. Mi hai dato la forza di non autocommiserarmi, maneggiare il presente, progettare il futuro, sei la mia meraviglia, il mio angelo, la donna che ho sposato e che mille altre volte risposerei.

Spinto da Maria De Filippi, poi, Andrea aggiunge: "Vorrei dirti che ti amo e ti amo tantissimo. E sei bellissima. Spero che questa sera io riesca a ricambiare tutto quello che fai quotidianamente, tutti gli sforzi che fai con una leggerezza disarmante, non so come tu riesci a farli. È un regalo e la dimostrazione dell'amore che provo per te".

Luca Argentero è la sorpresa per Stefania

Ad aggiungere altre emozioni alla sorpresa è la presenza di Luca Argentero che, come di consueto, porta con sé dei regali per la coppia, come il viaggio di nozze che non hanno potuto fare e che, presto, sperano di poter realizzare. Ma non mancano alcune riflessioni che l'attore di Doc-Nelle tue mani rivolge a Stefania e Andrea:

È un piacere perché so di essere testimone di qualcosa di speciale, non mi era mai successo di essere travolto da un amore così speciale. Sono rimasto molto colpito dalla lettera d'amore che ti ha scritto Andrea, è una grandissima verità, perché mi sembra che tutto quello che è successo non può spezzare questa fluidità. Ti ho portato un regalino, me l'ha dato un signore in sicilia, è un corno di corallo. Il corallo è un equilibratore degli opposti e questo aiuta a trovare un equilibrio, ci sono un po' affezionato per questo te lo regalo.

Ad Andrea, poi, l'attore fa un dono davvero speciale: "Mi hai fatto riflettere sul ruolo più difficile che è quello di padre. Per gli attori la sceneggiatura è la cosa più difficile, parole che dobbiamo imparare, ma anche emozioni che dobbiamo trasmettere, ti regalo questa puntata che si chiama "Padri".