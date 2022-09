La partita del cuore in diretta su Rai2, le squadre: i partecipanti e le formazioni in campo a Monza Mercoledì 7 settembre va in onda alle 21:15 su Rai2 la Partita del Cuore all’U-Power Stadium di Monza. La Nazionale Cantanti e il Charity Team si sfideranno in nome della ricerca, il ricavato verrà devoluto in beneficenza.

A cura di Ilaria Costabile

Mercoledì 7 settembre va in onda in prima serata su Rai2 uno degli eventi sportivi e di spettacolo più attesi sul territorio italiano, ovvero "La partita del cuore", giunta alla sua 31esima edizione. L'appuntamento è alle ore 21:15 in diretta dall’U-Power Stadium di Monza. Come di consueto si sfideranno le formazioni della Nazionale Cantanti con Enrico Ruggeri, Gianni Morandi, Rkomi e tanti altri, e la Charity Team in cui troviamo tra i tanti Marco Melandri, Pierpaolo Pretelli in un match all'insegna della solidarietà e della ricerca, di fatti il ricavato della partita, ottenuto grazie all'acquisto dei biglietti e delle donazioni, verrà devoluto "La Meridiana Società Cooperativa Sociale” e il “Comitato Maria Letizia Verga" per lo studio e la cura della leucemia del bambino. A condurre la diretta tv è Simona Ventura, accompagnata dalla telecronaca di Alberto Rimedio. A bordo campo, invece, ci sarà Maria Sole Ferrieri Caputi (AE), primo arbitro donna ad approdare in serie A sostenuta da Martina Brunetti e Serena La Macchia. Oltre ai cantanti e personaggi noti che prenderanno parte all'evento, sarà presente anche l'ex capitano della Roma, Francesco Totti.

Chi gioca la partita del cuore, i vip della Nazionale Cantanti

La squadra della Nazionale Cantanti, allenata da Sandro Giacobbe, è composta da tredici giocatori che fanno parte del mondo della tv e della musica, ovvero: Enrico Ruggeri, Gianni Morandi, Francesco Totti, Gabriel Omar Batistuta, Alessandro Cattelan, Sangiovanni, Rkomi, Ubaldo Pantani, Paolo Vallesi, Bugo, Boosta, Moreno e ZW Jacksone.

I partecipanti del Charity Team

Il Charity Team, guidato da Stefano Mei, si avvale del talento di Stefano Domenicali, Marco Melandri, Fabio Galante, Luca Marini, Junior Cally, Pierpaolo Pretelli, Toni Cairoli, Marco Simone, Dj Ringo, Fabio Aru, Nicola Bartolini e Aldo Baglio.

A che ora inizia la partita del cuore su Rai 2

La partita avrà inizio alle ore 21:15 su Rai2 e tra gli ospiti confermati per questo appuntamento di solidarietà ci sono anche grandi nomi dello sport e non solo, come Pecco Bagnaia, reduce da quattro vittorie consecutive nella MotoGP, primo pilota Ducati a riuscire nell’impresa, Felipe Massa, Vincent Candela, Rhove, Riki, Maurizio Ganz, Gianluca Rocchi, Matteo Bassetti.