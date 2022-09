Simona Ventura a Totti alla Partita del Cuore: “Dove sei stato questa estate? Non ti abbiamo visto” Durante la Partita del Cuore, in diretta su Rai2, Simona Ventura lancia una stoccata a Francesco Totti chiedendogli dove ha trascorso l’estate e aggiungendo: “Non ti abbiamo proprio visto”.

A cura di Ilaria Costabile

In prima serata su Rai2 è tornata la Partita del Cuore che vede scontrarsi la Nazionale Cantanti e la Team Charity, quest'anno la formazione degli artisti italiani vede in campo un giocatore d'eccezione, si tratta di Francesco Totti. L'ex capitano della Roma, infatti, non si è tirato indietro nel partecipare all'evento benefico, ma dinanzi il primo tiro che ha dovuto fronteggiare non è stato da parte della squadra avversaria, bensì da Simona Ventura, conduttrice della serata.

La stoccata di Simona Ventura a Francesco Totti

Il nome di Francesco Totti negli ultimi due mesi ha riempito e continua a riempire le pagine delle cronache rosa a seguito della separazione da Ilary Blasi. La notizia ha monopolizzato l'attenzione del pubblico interessato ad ogni sviluppo e retroscena che si nasconde dietro la rottura di una delle coppie più amate d'Italia. Cavalcando l'onda del gossip, quindi, Simona Ventura non esita in apertura di collegamento con i telecronisti che commentano la partita, a rivolgere una domanda piuttosto pungente all'ex campione. La conduttrice, infatti, gli chiede sorridendo: "Francesco, ma toglimi una curiosità, dove sei stato questa estate? Non ti abbiamo proprio visto", Totti risponde accennando una timida risata e dicendo: "Eh sono stato a casa mia, come sempre a Sabaudia".

L'estate di Totti dopo la rottura da Ilary Blasi

Una stoccata in piena regola quella di Simona Ventura che, infatti, attinge a piene mani dalle notizie che sono emerse in questi caldi mesi estivi. Se Ilary Blasi ha documentato, seppur sporadicamente i suoi spostamenti, dalla Tanzania a Sabaudia, fino alla montagna, del campione romano non c'è stata traccia se non, per l'appunto, qualche paparazzata nel litorale laziale, dove per anni ha trascorso le vacanze insieme alla sua famiglia. Nel frattempo emergono ulteriori dettagli in merito all'accordo di separazione, a seguito del quale Totti potrebbe farsi vedere pubblicamente con Noemi Bocchi, sebbene alcuni fotografi li abbiano già beccati insieme in queste ultime settimane.