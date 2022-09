Totti e Ilary separati da un anno, Noemi Bocchi conosciuta mentre tentavano di superare la crisi Ilary Blasi e Francesco Totti vivevano da separati in casa già da un anno quando il Pupone, registrati i diversi tentativi di riappacificarsi andati in fumo, ha conosciuto Noemi Bocchi. L’ultima ricostruzione.

A cura di Stefania Rocco

Si fanno sempre più intricate le vicende che ruotano intorno alla separazione dell’anno, quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi. A fornire l’ultima ricostruzione di questo anno di coppia (ormai ex) difficile è Repubblica secondo la quale Totti e Ilary vivevano già da separati in casa da un anno quando il Pupone ha conosciuto Noemi Bocchi.

Totti convoca Annamaria Bernardini De Pace a Sabaudia

La separazione tra i due si preannuncia difficile. Ilary sarebbe arrabbiata e determinata a fare valere le sue ragioni. Per questo motivo Totti avrebbe assunto Annamaria Bernardini De Pace, regina degli avvocati matrimonialisti in Italia. Ilary, invece, si è affidata all’ex delfino di De Pace, Alessandro Simeone. Sarà compito dei legali trovare un accordo che impedisca ai due di affrontarsi in tribunale.

Totti e Ilary hanno festeggiato 16 anni di matrimonio nel 2021

I messaggi sul cellulare di Ilary Blasi, così è cominciata la crisi

La crisi, secondo Repubblica, sarebbe cominciata dopo che Francesco avrebbe trovato messaggi compromettenti sul cellulare di Ilary. Ma il profondo affetto che lega l’ex Capitano e la conduttrice dell’Isola dei famosi ai figli li aveva spinti a provare a recuperare. Non è andata bene e, dopo un anno da separati in casa, registrati il fallimento del tentativo di restare una coppia, Totti avrebbe conosciuto e cominciato a frequentare Noemi Bocchi, la sua nuova compagna.

Totti e Noemi Bocchi vicini da settembre/ottobre 2021

Dopo il primo incontro a un torneo di padel, Totti e Noemi decidono di approfondire la conoscenza. Cominciano a sentirsi assiduamente tra settembre e ottobre 2021, a poche settimane dal loro primo incontro avvenuto ad agosto, mese in cui il rapporto con Ilary aveva già cominciato a scricchiolare. Difficile immaginare, quindi, che l’incontro del 21 ottobre scorso – la famosa cena durante la quale Ilary e Noemi sono state nello stesso locale – fosse casuale. Ma su questo aspetto Totti non ha ancora fatto chiarezza. Il resto è storia: i due nuovi amici della piccola Isabel, la rabbia della conduttrice e l’investigatore privato assunto per dimostrare il tradimento. Poi il silenzio degli interessati che continuano a non proferire parola sulla vicenda. Ma con la ripresa di Verissimo, condotto dall’amica Silvia Toffanin, Ilary potrebbe finalmente decidersi a parlare.