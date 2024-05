video suggerito

Khady Gueye salta le prove fisiche all’Isola dei Famosi: come sta dopo l’incidente Khady Gueye sta bene dopo l’incidente della scorsa puntata all’Isola dei Famosi. Nonostante sia andato tutto per il verso giusto, come chiarito da Elenoire Casalegno, la naufraga ha saltato tutte le prove fisiche della serata nell’appuntamento di questa sera di mercoledì 29 maggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Khady Gueye dopo l'incidente della scorsa puntata, non ha partecipato alle prove in spiaggia dell'Isola dei Famosi nell'appuntamento con il reality di questa sera di mercoledì 29 maggio. La naufraga ha saltato i giochi in programma volti a decidere il leader e il primo aspirante finalista: negli ultimi giorni ha indossato un collare cervicale e ora ha bisogno di "ricaricarsi al 100%".

Khady Gueye fa chiarezza sulle sue condizioni di salute

Nella puntata di mercoledì 29 maggio, Khady Gueye non ha partecipato alla sfida volta a decretare il leader e il primo aspirante finalista del reality. La naufraga, prima del fischio di inizio, ha parlato al pubblico di Canale5 e a Vladimir Luxuria: "Tutto bene quel che finisce bene". Elenoire Casalegno ha aggiunto: "Ovviamente, sta bene, la vedete. Per fortuna è tutto ok, è andato tutto per il verso giusto. Però in questa puntata non parteciperà ai giochi perché ha bisogno di ricaricarsi al 100%". Dallo studio, Vladimir Luxuria non ha nascosto il suo spavento per quanto accaduto prima di scherzare con la concorrente:

Menomale che è andata bene, che spavento. Ti abbiamo visto con il collare, ma sappiamo che stai bene. Quindi è meglio che non farai le prove fisiche, non avrai rischi né agevolazioni. Rimarrai nominabile, ma non parteciperai ai giochi. Ci teniamo a te e alle tue extension.

"Ne sono attaccate poche ora, però.." ha replicato la modella.

L'incidente durante la prova centrifuga

Khady Gueye si è fatta male durante la prova della centrifuga nella puntata del 26 maggio. La naufraga, legata al palo, ha avuto un imprevisto con i suoi capelli che si sono incastrati nel legno. Ha iniziato a urlare dal dolore durante i giri e una volta fermato il gioco, ha commentato: "Dire che sto bene è un parolone. Pensavo di perdere il collo, invece ho perso solo qualche ciocca". In questi giorni, per prevenire ulteriori fastidi, ha indossato il collare cervicale.