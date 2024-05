video suggerito

Isola dei Famosi, Matilde Brandi viola il regolamento e la produzione punisce la squadra: "Mi dispiace" La produzione dell'Isola dei Famosi ha deciso di adottare provvedimenti nei confronti di Matilde Brandi, accusata di aver infranto il regolamento del programma. Il suo comportamento ha avuto conseguenze anche sui i componenti della sua squadra.

Matilde Brandi ha violato il regolamento e in arrivo per lei provvedimenti da parte della produzione del reality show L'Isola dei Famosi. Le conseguenze non sono solo per la naufraga della diciottesima edizione ma anche per il suo gruppo, composto da Samuel Peron, Edoardo Franco, Artur Dainese e Khady Gueye. La decisione è arrivata tramite un comunicato che la naufraga ha letto ai suoi compagni di squadra.

Matilde Brandi: "Questo comunicato è contro di me"

Matilde Brandi, leader della settimana, ha infranto il regolamento oltrepassando il limite consentito per la pesca. Un comportamento che non ha avuto conseguenze solo per lei ma anche per la sua squadra, portando la produzione a prendere provvedimenti non solo nei suoi confronti ma anche contro Samuel Peron, Edoardo Franco, Artur Dainese e Khady Gueye. La naufraga ha letto il comunicato dell'Isola ai suoi compagni di squadra:

Questo comunicato è contro di me. Dice che ho infranto il regolamento del programma. Lo spirito dell'isola è davvero arrabbiato perché le regole sono state infrante ancora una volta. Matilde, che questa settimana è leader e dovrebbe dare il buon esempio, ha oltrepassato i limiti della Playa per andare a pescare. Per i suoi comportamenti scorretti verrà punito tutto il vostro gruppo. La decisione è che per le prossime 48 ore non potrete pescare.

"Mi dispiace tanto, non so cos'altro dirvi"

Dopo aver letto la nota proveniente dalla produzione dell'Isola dei Famosi, la naufraga ha commentato con i componenti della sua squadra la decisione. Matilde si è scusata con gli altri, lamentandosi, però, delle misure adottate nei suoi confronti.

Non c'è nessun filo giallo o qualcosa che delimiti. Non essendoci fili non si capisce. Io non stavo nemmeno pescando, stavo prendendo delle cose. Ragazzi, mi dispiace tanto, non so che cos'altro dirvi.