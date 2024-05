video suggerito

Isola dei famosi 2024, Dario Cassini eliminato: i nomi dei cinque naufraghi in nomination Dario Cassini è l’eliminato della puntata del 26 maggio dell’Isola dei Famosi 2024. Leader della settimana è Khady Gueye. In nomination cinque naufraghi: Artur Dainese, Linda Morselli, Karina Sapsai, Edoardo Stoppa e Matilde Brandi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dario Cassini è il naufrago eliminato nella puntata del 26 maggio dell'Isola dei Famosi 2024. Il concorrente ha perso al televoto contro Artur Dainese, Edoardo Franco, Linda Morselli e Karina Sapsai. Khady Gueye è la leader della settimana, mentre in nomination sono finiti cinque naufraghi: Artur, Karina, Linda, Matilde e Stoppa.

Chi è l’eliminato della puntata del 29 aprile dell’Isola dei famosi

Eliminato della serata è stato Dario Cassini, che era arrivato sull'Isola solo due settimane prima. Il naufrago ha perso al televoto contro Artur Dainese, Edoardo Franco, Linda Morselli e Karina Sapsai. Nel salutare il pubblico ha pronunciato queste parole: "Grazie perché una vita spesa per il pubblico, è bello regalare risate, noi non salviamo vite ma le rendiamo più allegre per qualche ora. Era questo il percorso che mi ero prefisso e come sai non mi sarei perso per niente al mondo la possibilità di vedere qualche puntata da studio per capire come funzioni. Torno da mio figlio Raffaele, l'unica cosa che conta nella mia vita".

Chi sono i concorrenti in nomination

Anche nella puntata del 26 maggio dell'Isola dei Famosi è arrivato il momento delle nomination, divise tra palesi e segrete. I concorrenti hanno effettuato due catene di salvataggio, al termine delle quali sono rimaste escluse Karina e Matilde, prime due naufraghe in nomination. Alvina ha poi iniziato il giro delle nomination, facendo il nome di Linda, Stoppa, Samuel, Linda e Matidle hanno indicato Artur, Karina ha fatto il nome di Samuel. E poi ancora: Artur nomina Samuel, Edoardo fa il nome di Linda, Karina decide di mandare al televoto Stoppa, Linda indica Edoardo. Samuel, Stoppa e Matilde mandano al televoto Linda e infine Alvina indica artur. In nomination, quindi, cinque naufraghi: Artur, Karina, Linda, Matilde e Stoppa.

Cosa è successo nella puntata del 26 maggio dell’Isola dei Famosi

Nel corso della puntata dell'Isola dei Famosi del 26 maggio è arrivata una nuova sorpresa per Edoardo Stoppa, protagonista di questa stagione. Per lui un video messaggio dei figli che ha commosso il naufrago ma anche il gruppo. Oltre alla già citata eliminazione di Dario Cassini, c'è stato un altro "sacrificio", quello di Edoardo Franco, che per aiutare il gruppo a godersi una cena, ha accettato di tagliare i capelli a zero, rinunciando così alla sua chioma, ma venendo anche ricompensato dall'incontro con la compagna, arrivata appositamente in Honduras per lui.