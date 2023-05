Il Volo – Tutti per uno, la scaletta delle canzoni e gli ospiti del concerto stasera su Canale 5 “Tutti per uno” è il nuovo show musicale de Il Volo, il trio di tenori torna in tv con due prime serate su Canale 5, il 27 maggio e il 3 giugno, con la conduzione di Federica Panicucci. Tanti gli ospiti previsti da Fiorella Mannoia a Madame.

A cura di Ilaria Costabile

Il Volo, il trio musicale composto da Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone, torna in tv su Canale 5 con " Tutti per uno" un uno spettacolo musicale, in onda con la prima puntata sabato 27 maggio alle 21:30, mentre la seconda puntata è prevista per sabato 3 giugno. Il concerto, tenutosi all'Arena di Verona, è stato registrato il primo maggio, e i tre tenori canteranno canzoni del loro repertorio, accompagnati anche da grandi ospiti come Madame, Annalisa e Mario Biondi. A condurre le due serate ci sarà Federica Panicucci.

La scaletta di Il Volo – Tutti per uno: le canzoni delle serate

Nel corso delle due serate, il trio diletterà il pubblico con le canzoni più note del loro repertorio musicale, con cui hanno fatto il giro del mondo, assicurandosi il sold out ad ogni tappa. A questi brani, tra i più ascoltati della loro carriera, si aggiungeranno anche delle cover cantante con i vari ospiti presenti nel corso delle due serate. Di seguito, quindi, le canzoni de Il Volo previste in scaletta:

Ecstasy Of Gold

Nessun dorma

Il Mondo

Your Love

Granada

Un Amore così Grande

Cinema Paradiso: Love Theme

Would He Even Know Me Now

All By Myself

If I Can Dream

E Lucevan le Stelle

Delilah

Smile

Conradiana

’O Surdato ’Nnammurato

My Way

Hallelujah

La Donna è Mobile

Nella Fantasia

Here’s To You

Surrender (Torna a Surriento)

Caruso

Funiculì, Funiculà

Libiamo ne’ Lieti Calici

‘O Sole Mio

Grande Amore

Gli ospiti in scaletta e il programma delle serate

Tanti gli ospiti che presenzieranno in "Tutti per uno" e che accompagneranno il trio in una nuova avventura musicale, dove si cimenteranno in maniera più decisa con la loro anima pop e saranno affiancati dai grandi nomi dello spettacolo italiano. Gli ospiti che saranno presenti nelle due serate saranno: Irama, Madame, Annalisa, Mario Biondi, Francesca Michielin, Orietta Berti e ci saranno anche i Pooh e ancora Fiorella Mannoia, Danilo Rea, Edoardo Leo, Antonello Venditti, Gianna Nannini, Aida Garifullina e Giorgio Panariello.