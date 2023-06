Il Volo – Tutti per uno torna stasera su Canale 5: scaletta, ospiti e canzoni “Tutti per uno” è il nuovo show musicale de Il Volo, il trio di tenori torna in tv con la seconda serata del concerto evento su Canale 5, sabato 3 giugno, con la conduzione di Federica Panicucci. Tanti gli ospiti previsti da Fiorella Mannoia a Madame.

A cura di Ilaria Costabile

Il Volo, il trio musicale formato da Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone, torna il 3 giugno nel sabato sera di Canale 5 con lo show "Tutti per uno" uno spettacolo musicale, la cui prima puntata è andata in onda sabato 27 maggio alle 21:30. Il concerto, tenutosi all'Arena di Verona, è stato registrato il primo maggio, e i tre tenori canteranno canzoni del loro repertorio, accompagnati anche da grandi ospiti come Fiorella Mannoia, Madame e Mario Biondi. Ad affiancare il trio nella conduzione della seconda serata sarà ancora una volta Federica Panicucci.

La scaletta di Il Volo – Tutti per uno: le canzoni della serata

Nel corso della serata, i tre tenori diletteranno il pubblico con le canzoni più note del loro repertorio musicale, con cui hanno fatto il giro del mondo, assicurandosi il sold out ad ogni tappa. A questi brani, tra i più ascoltati della loro carriera, si aggiungeranno anche delle cover cantante con i vari ospiti che li accompagneranno sul prestigioso palcoscenico dell'Arena di Verona. Di seguito, quindi, le canzoni de Il Volo previste in scaletta:

Ecstasy Of Gold

Nessun dorma

Il Mondo

Your Love

Granada

Un Amore così Grande

Cinema Paradiso: Love Theme

Would He Even Know Me Now

All By Myself

If I Can Dream

E Lucevan le Stelle

Delilah

Smile

Conradiana

’O Surdato ’Nnammurato

My Way

Hallelujah

La Donna è Mobile

Nella Fantasia

Here’s To You

Surrender (Torna a Surriento)

Caruso

Funiculì, Funiculà

Libiamo ne’ Lieti Calici

‘O Sole Mio

Grande Amore

Gli ospiti in scaletta e il programma della puntata

Tanti gli ospiti che si avvicenderanno sul palcoscenico accanto a Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, che hanno dimostrato di saper tenere il palco non solo in veste di cantanti. Il pubblico di Canale 5 potrà godere di performance originali, che avvicinano il trio ad una nuova veste musicale, decisamente più pop rispetto alle esibizioni canoniche di cui sono protagonisti. A questo proposito, in una recente intervista, il trio aveva parlato di come le radio snobbassero i loro pezzi, motivo in più per dimostrare la loro versatilità con brani più fruibili e dal vivo. Tra i grandi nomi dello spettacolo italiano che canteranno all'Arena di Verona ci sono Antonello Venditti, Fiorella Mannoia, Madame, Edoardo Leo, Orietta Berti, Mario Biondi, Danilo Rea e Aida Garifullina.