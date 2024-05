Il Volo – Tutti per uno, la scaletta dei cantanti della terza e ultima serata stasera su Canale5

video suggerito

Martedì 28 maggio in onda su Canale5 la terza e ultima puntata de Il volo – Tutti per uno. Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone salutano il pubblico con un'ultima serata ricca di musica, durante la quale saranno accompagnati da Eleonora Abbagnato. Tantissimi gli ospiti in scaletta. A salire sul palco anche Max Pezzali, Nek, Riccardo Cocciante e BigMama. L'appuntamento è alle ore 21:20 su Canale5.

La scaletta dei cantanti e gli ospiti della terza puntata

Martedì 28 maggio, in onda l'ultima puntata de Il Volo – Tutti per uno. Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto saranno affiancati da tantissimi ospiti che regaleranno al pubblico emozionanti momenti di musica. Nonostante non sia stato diffuso l'ordine in cui gli artisti si esibiranno, sono stati annunciati i nomi dei personaggi noti che compariranno nella terza e ultima puntata:

Max Pezzali;

Nek;

Riccardo Cocciante;

BigMama;

Rose Villain;

Nina Zilli;

Enrico Brignano.

L'ultima puntata de Il Volo – Tutti per uno con Eleonora Abbagnato

Con l'appuntamento di martedì 28 maggio, Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto salutano il pubblico di Canale5. Con loro, Eleonora Abbagnato. L'evento televisivo in tre serate ha celebrato i quindici anni di carriera del trio Il Volo portando la loro musica sul palco dell’Arena di Verona. Lo spettacolo, con la regia di Luigi Antonini, nasce da un progetto di Michele Torpedine ed è prodotto da Friends TV. Una volta terminato il programma, Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto porteranno la loro musica in giro per l'Italia in un lungo tour estivo composto da 20 date. Nel 2025, poi, gli artisti faranno tappa negli Stati Uniti, in Canada e in America Latina. Dunque non resta che assistere alla terza e ultima serata de Il Volo – Tutti per uno per poi incontrare i tre artisti in tour.