video suggerito

Il Volo – Tutti per uno, la scaletta dei cantanti della seconda serata stasera su Canale 5 Martedì 21 maggio su Canale5 va in onda la seconda puntata dello show Il Volo – Tutti per uno. Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto, affiancati da Federica Panicucci, festeggiano 15 anni di carriera con tanti ospiti in scaletta, come Gianna Nannini e Umberto Tozzi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Volo ph. Valentina Sabino

Martedì 21 maggio va in onda la seconda puntata de Il Volo- Tutti per uno. L'appuntamento è dalle ore 21.20 su Canale 5. I tre tenori Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto festeggiano 15 anni di carriera e saranno affiancati durante la serata dalla conduttrice Federica Panicucci. Tanti gli ospiti in scaletta, come Gianna Nannini e Umberto Tozzi. Questo sarà il secondo di tre appuntamenti: l'ultimo è previsto per martedì 27 maggio, mentre il primo è andato in onda il 14 maggio.

Il Volo – tutti per uno, la scaletta degli ospiti della seconda serata

Anche per la seconda serata del loro show musicale, dall'Arena di Verona, i tre tenori de Il Volo hanno voluto arricchire la serata con alcuni ospiti del panorama musicale e non solo. Tra questi nomi come Gianna Nannini e Umberto Tozzi, ma anche Clara e Santi Francesi, negli scorsi mesi protagonisti di Sanremo 2024, e Fiorello. Di seguito tutti i nomi degli ospiti della seconda serata, non in ordine di uscita, de Il Volo- Tutti per uno, in onda il 21 maggio su Canale5:

Gianna Nannini,

Giuliano Sangiorgi

Umberto Tozzi

Irama

Enrico Nigiotti

Santi Francesi

Clara

Nina Solodovnikova

Giuseppe Fiorello

Quando sarà la terza e ultima serata de Il Volo-Tutti per uno

Per celebrare i loro 15 anni di carriera, i tenori de Il Volo hanno scelto di presentare la loro musica al pubblico divisa in tre serate, tutte trasmesse su Canale 5 e con lo sfondo della prestigiosa Arena di Verona. La prima è andata in onda martedì 16 maggio, la seconda il 21, mantre la terza amrtedì 27 maggio. Lo spettacolo è un progetto di Michele Torpedine, mentre la regia è affidata a Luigi Antonini. I concerti di Verona anticipano un nuovo tour di 20 live, che si terranno durante l'estate nelle location più suggestive d'Italia.