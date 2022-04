Il video del nubifragio all’Isola dei Famosi, la puntata di stasera è a rischio La produzione attaccata alle previsioni del meteo in Honduras, Alvin mostra la pioggia torrenziale all’esterno della sua camera.

Il meteo non è per nulla clemente con i naufraghi dell'Isola dei Famosi. Alvin aveva già mostrato ieri che le condizioni non erano ottimali e gli stessi naufraghi hanno avuto non poche difficoltà. Gli scroscioni di pioggia non sono andati via per un giorno intero e un video diffuso su Instagram proprio da Alvin mostra una notte di pioggia che non smette di cadere. "Come faceva la danza del sole?", chiede ai suoi follower: "Giornata di nubifragi sul’isola! Scroscioni di pioggia quindi giornate intense anche per i naufraghi! Vi tengo aggiornati su cosa succede!". Le condizioni di sicurezza vengono monitorate costantemente e non è scontato che la diretta di questa sera possa avere qualche problema.

Le condizioni dei naufraghi

Il maltempo in Honduras ha costretto i naufraghi ad ingegnarsi per evitare il peggio. Tra le altre novità, c'è stato anche un attacco da parte dei granchi che hanno invaso la Playa. Ore davvero difficili per tutti i concorrenti e se questa sera la puntata dovesse andare in onda, sicuramente se ne parlerà di come hanno fatto a resistere in questi tre giorni di pioggia torrenziale. Anche il mare, ovviamente, è particolarmente agitato. Questo sarebbe alla base dell'invasione di granchi sull'isola. Come finirà questa storia? Lo scopriremo questa sera.

Le previsioni del meteo in Honduras

Le previsioni del meteo in Honduras, però, sembrerebbero lasciare un po' di spazio per la diretta di questa sera, quando lì saranno le 12 più o meno la temperatura dovrebbe essere di circa 31 gradi e ci dovrebbe essere un sole molto forte. Per questo motivo, è improbabile che la puntata dell'Isola dei Famosi di stasera possa essere in qualche modo rinviata. Gli aggiornamenti di Alvin, a riguardo, arriveranno a breve e anche la produzione segue con estrema attenzione l'evolversi della situazione.