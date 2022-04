Maltempo in Honduras, i naufraghi dell’Isola lottano contro la pioggia e un’invasione di granchi Ancora maltempo all’Isola dei Famosi 2022, i naufraghi nella notte sono stati anche attaccati dai granchi: sono ore difficili, parla anche l’inviato Alvin.

A cura di Gaia Martino

Il meteo in Honduras quest'anno non permette ai naufraghi dell'Isola dei Famosi 2022 di stare tranquilli. Poche settimane fa i concorrenti del reality sono stati costretti a mettersi in sicurezza, aiutati dalla produzione, e nelle ultime ore si sono ritrovati nella stessa situazione. Se nella scorsa puntata in diretta il problema era il caldo eccessivo, ora a preoccuparli è una nuova tempesta. Il maltempo è tornato ma non è solo la pioggia a preoccuparli: nella notte sono stati vittima di un attacco di granchi. Anche Alvin, inviato di questa edizione, ha commentato nelle ultime ore la situazione difficile in cui si trova il cast dell'Isola 2022.

Giorni difficili per i naufraghi dell'Isola dei Famosi 2022

Il maltempo in Honduras preoccupa i naufraghi dell'edizione in corso dell'Isola dei Famosi che nelle ultime ore si stanno mettendo in sicurezza da pioggia e un forte vento che ha reso anche il mare particolarmente agitato. Sul profilo Instagram del programma si legge che non è solo la tempesta a rendere difficili le ultime ore dei concorrenti: nella notte sono stati attaccati anche da molti granchi. "Situazione meteorologica non bella oggi, piove, non smette. Giornata impegnativa anche per i naufraghi, si prevedono giorni difficili. Vi tengo aggiornati, capiamo quali sono le condizioni meteorologiche" sono le parole di Alvin che ha aggiornato i fan del reality attraverso le sue Instagram stories.

I naufraghi lavorano per proteggere il fuoco

I naufraghi vestiti di giubbotti anti pioggia e vento cercano intanto di non perdersi d'animo a causa delle difficili condizioni meteorologiche che stanno rendendo particolarmente difficile la loro avventura in Honduras. Si sono già messi all'opera per costruirsi un riparo per proteggersi e per evitare che la pioggia forte spenga il fuoco, per loro fondamentale, si legge sul profilo Instagram del reality.