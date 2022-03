Tempesta in Honduras, naufraghi dell’Isola dei Famosi messi in sicurezza Il meteo in Honduras non ha riservato sorprese ai concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022: nelle ultime ore una tempesta ha costretto la produzione a mettere tutto il cast in sicurezza, come spiegato da Alvin nelle stories di Instagram.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su L'isola dei famosi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il meteo in Honduras non ha riservato sorprese ai concorrenti dell'Isola dei Famosi 2022: nelle ultime ore una tempesta ha costretto la produzione a mettere tutto il cast in sicurezza, come spiegato dall'inviato Alvin nelle sue stories di Instagram: "La situazione qua in Honduras è di tempo brutto, quindi piove e a Cayo dove ci sono gli atolli, dove c’è l’atollo di Cayo Cochinos dove ci sono tutte le isole è ancora peggio la situazione. Quindi abbiamo messo i naufraghi in sicurezza quindi è tutto a posto, volevo comunicarvelo. Stanno bene e adesso attendiamo che migliori il tempo".

I temporali ai Caraibi sono molto rischiosi, specie quando diventano piccole tempeste di sabbia e vento, così la produzione dell'Isola ha deciso di tutelare i naufraghi più o meno famosi che hanno deciso di partecipare a questa edizione delle coppie, almeno fino a quando il brutto tempo non sarà passato. "Amici è ufficiale, la vita ai Caraibi quando piove è un pochino più complessa" ha dichiarato Alvin mentre si teneva stretto a una macchina della produzione.

Bisognerà aspettare la puntata di domani, lunedì 28 marzo, per capire l'evoluzione di questa brutta perturbazione e le conseguenze sulla vita dell'intero cast, al momento isolato in una condizione di gioco non proprio ideale. Il profilo Instagram ufficiale dell'Isola dei Famosi per ora ha condiviso solo le stories dell'inviato in Honduras, limitandosi a riportare il suo racconto sul posto. Dal fronte Ilary Blasi tutto tace, il suo tag è incluso in quelli ufficiali di Alvin ma sul profilo Ig della conduttrice nessun accenno alla situazione. Possibile un chiarimento nella striscia pomeridiana di Canale 5 o negli speciali di canale 55 Mediaset Extra.