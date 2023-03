IL GF Vip ci sarà anche nella prossima stagione, Signorini ha la fiducia di Pier Silvio Berlusconi Non c’è ancora ufficialità, ma a dispetto delle voci su un presunto stop al reality, Mediaset sarebbe pienamente soddisfatta dei risultati del reality e, stando a quanto apprende Fanpage.it, la conferma per l’anno prossimo non è in discussione.

A cura di Andrea Parrella

La finale del Grande Fratello Vip si avvicina e con il 3 aprile si chiuderà l'edizione più lunga del reality di Canale 5. Quella che si avvia alla conclusione è anche una delle edizioni più "discusse" del GF Vip, viste le polemiche scaturite in questi sette mesi dai comportamenti degli inquilini, dal caso di Marco Bellavia, fino agli atteggiamenti che hanno portato di recente ad una furiosa reazione dell'amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi. La sua reprimenda, come vi avevamo informato, non era tuttavia rivolta ad Alfonso Signorini, ma al lavoro autoriale sul programma, incapace di controllare la deriva di parolacce e volgarità che ha portato alla reprimenda dall'alto.

Il GF Vip confermato

Berlusconi conferma dunque la fiducia a Signorini, tanto da elogiarne il lavoro nelle riunione aziendali, come Fanpage.it apprende da voci di corridoi. Una fiducia che smentisce ogni ipotesi di dissapore tra i due e, di fatto, dà quasi per scontata la conferma del Grande Fratello Vip anche nella prossima stagione. Al netto delle polemiche delle ultime settimane, il reality non sarebbe affatto a rischio, confermandosi uno dei prodotti più redditizi per l'azienda, visti i costi di produzione abbattuti da una durata e un numero di puntate senza eguali. Anche Publitalia, la concessionaria pubblicitaria di Mediaset, sarebbe più che soddisfatta della raccolta garantita dal GF Vip, a conferma di una reputazione pubblica del reality che sembra viaggiare in direzione contraria alla percezione degli addetti ai lavori.

Signorini e il suo nuovo ruolo a Chi

Sebbene la presentazione dei palinsesti autunnali sia lontana, la certezza di Canale 5 dal prossimo settembre pare che continuerà ad essere il Grande Fratello Vip, con Signorini ben saldo alla guida del reality show. Ruolo di conduttore che manterrà parallelamente al suonuovo ruolo nel settimanale Chi e la direzione di una talent agency del Gruppo Mediaset.