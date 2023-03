Alfonso Signorini sempre più al centro: farà il manager di una talent agency Il conduttore del Grande Fratello Vip lascia la direzione responsabile di Chi e si dedica a una nuova talent agency per Mondadori.

"Vipponiiiiii", sempre di più. Alfonso Signorini, ancora in onda con l'edizione 2022/2023 del Grande Fratello Vip, sale di livello nel mondo dello spettacolo. È stata annunciata l'entrata sua nel Gruppo Mondadori con un nuovo percorso finalizzato allo sviluppo di una talent agency dedicata all’intrattenimento: "Affronto questa nuova avventura professionale con grande entusiasmo e slancio. Ringrazio il Gruppo Mondadori per questa opportunità".

Alfonso Signorini lascia la direzione responsabile di Chi a Massimo Borgnis

La Mondadori, attraverso il suo amministratore delegato Carlo Mandelli, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di poter affidare ad Alfonso Signorini, punto di riferimento dell’intrattenimento in Italia, una sfida che lo vedrà impegnato nella creazione e nello sviluppo di una talent agency del Gruppo, in cui potrà mettere a frutto la profonda conoscenza del mondo dello spettacolo, misurandosi in un ruolo manageriale". Alfonso Signorini lascia la direzione responsabile di "Chi" a Massimo Borgnis, mantendo invece quella editoriale, carica che ricopre da ben diciassette anni. Borgnis è stato anche il vice di Signorini a "Chi".

Il successo del GfVip

Alfonso Signorini arriva, all'alba dei 60 anni, a un ruolo di prestigio all'interno del Gruppo Mondadori. Milanese, laureato in Filologia medievale all’Università Cattolica di Milano, ha iniziato la propria attività professionale come insegnante di materie umanistiche. Con Mondadori ha già scritto numerosi libri dedicati alla vita di grandi compositori e personaggi del mondo della musica, dello spettacolo e della moda. Da quando è al timone del Grande Fratello Vip, il pubblico non è mai mancato. Con il consueto doppio appuntamento settimanale, quest'anno il Grande Fratello Vip è andato in onda, per la prima volta, anche durante il Festival di Sanremo 2023.