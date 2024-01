Il confronto tv tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, Bruno Vespa ospiterà il duello politico Si terrà nel salotto di Bruno Vespa, seppur non è ancora chiaro quando, l’atteso confronto tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la leader dell’opposizione Elly Schlein. La premier si era detta aperta ad un incontro già durante la conferenza stampa di fine anno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Il tanto richiesto confronto tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ed Elly Schlein avverrà su Rai1, nel salotto televisivo di Bruno Vespa, ma ancora non è stata individuata una data precisa. La conferma è arrivata tramite l'Ansa, in contatto con i vertici del Pd, che avrebbero confermato questo duello, di cui si è parlato anche nella conferenza stampa di fine anno della premier.

Su Rai1 il confronto tv

Stando a quanto riportato dall'Ansa, quindi, c'è la possibilità che quanto prima si consumi un confronto tv: "Stamattina si sono avviate le interlocuzioni tra i rispettivi staff per il duello tv tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein", come confermato da fonti interne al Nazareno. Il faccia a faccia tra le leader di maggioranza e opposizione verrà moderato da Bruno Vespa, su Rai1, in una puntata speciale di Porta a Porta. Lo ha confermato anche al Corriere l'amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, che alla testata ha dichiarato: "Chi ospiterà il duello Meloni-Schlein? Vespa su Rai 1. Chi sennò?". Dal punto di vista politico, il confronto, è particolarmente atteso in vista delle Elezioni Europee di giugno, per le quali la premier oscilla tra il volersi candidare e il non farlo, mentre l'avversaria politica ha confermato la sua intenzione nel volersi presentare.

L'affermazione di Meloni alla conferenza stampa di fine anno

Durante la conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio, quella sul faccia a faccia televisivo con Elly Schlein era stata una delle domande alle quali Meloni aveva risposto con prontezza, dicendo: "Mi impegno volentieri a un confronto tv con Elly Schlein credo sia normale e giusto che il presidente del Consiglio si confronti con il leader opposizione prima della campagna elettore delle elezioni europee". Varie le emittenti che, ovviamente, si erano proposte di ospitare l'incontro, ma era plausibile che l'emittente scelta fosse la tv di Stato. Intanto, proprio a seguito della conferenza stampa, lo scorso 4 gennaio, Elly Schlein aveva attaccato la premier di "vittimismo" dicendo: "Il solito atteggiamento vittimista, i soliti attacchi alle opposizioni, la solita creazione di nemici immaginari, senza mai dare risposte".