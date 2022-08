Il cast di Ballando con le Stelle 2022: tutti i concorrenti Ballando con le stelle 2022 torna su Rai 1 sabato 8 ottobre. 13 le coppie di concorrenti che saranno affiancati dai ballerini professionisti di Milly Carlucci. A giudicarli ci saranno ancora Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le Stelle 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Milly Carlucci torna in prima serata su Rai 1 con la nuova edizione di Ballando con le stelle, al via da sabato 8 ottobre 2022. Sono 13 le coppie ancora non confermate di vip e ballerini professionisti che scenderanno in pista per esibirsi, pronti a sottoporsi al giudizio della giuria, che è stata riconfermata. Si attende la riconferma anche per la quadra di ballerini della quale è già stato annunciato che non faranno più parte Simone di Pasquale, che ha dato forfait lo scorso dicembre dopo 16 anni nello show, e Vito Coppola convocato per un importante show britannico.

Anche quest'anno dietro al bancone siederanno infatti la coreografa Carolyn Smith, lo stilista Guillermo Mariotto, il conduttore radiofonico Fabio Canino, il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli che, inaspettatamente, si troverà a giudicare le performance del suo fidanzato Lorenzo Biagiarelli. Ecco l'elenco completo dei concorrenti di Ballando con le stelle 2022:

Iva Zanicchi

Nino D’Angelo

Gabriel Garko

Enrico Montesano

Paola Barale

Marta Flavi

Luisella Costamagna

Giampiero Mughini

Rosanna Banfi

Alex Di Giorgio

Ema Stokholma

Alessandro Egger

Lorenzo Biagiarelli

Iva Zanicchi

Cantante, conduttrice, attrice e opinionista, Iva Zanicchi è una delle stelle di questa edizione dello show di Rai 1. La sua partecipazione è tra le sue attese e marca la sua presenza in Rai che fa seguito alla sua partecipazione in gara a Sanremo 2022. Di recente, è intervenuta per fare eco alla polemica la lanciata sui social da Christian De Sica conto il mondo degli influencer.

Leggi anche Vito Coppola lascia Ballando Con Le Stelle dopo il successo con Arisa, è nel cast di un altro show

Nino D'Angelo

Ballando con le stelle è una novità assoluta per il cantautore napoletano, 64 anni, che ha alle spalle 25 milioni di dischi venduti. Si tratta infatti della prima partecipazione allo show di Milly Carlucci che metterà Nino D'Angelo alla prova con la danza, insieme a Milly Carlucci come esponente del mondo della musica.

Gabriel Garko

Attore delle più note fiction degli anni 2000, Gabriel Garko torna a Ballando con le stelle dopo la scorsa edizione alla quale aveva preso parte nelle vesti di ballerino per una notte, dimostrando un’ottima padronanza con la musica e accettando l’invito della giuria a tornare in pista. Due anni prima ha affidato ai programmi Mediaset il racconto del suo coming out, che ora non è escluso possa affrontare tramite la danza.

Enrico Montesano

Enrico Montesano vanta una lunga carriera televisiva che lo ha visto prendere parte ad alcuni del programmi più importanti come Fantastico, Dove sta Zazà, Quantunque io e più di recente allo show musicale di Carlo Conti Tale e Quale Show. La sua partecipazione allo show ballerino di Milly Carlucci servirà a raffreddare il clima sulla sua figura, dal momento che negli ultimi tempi è balzato alle cronache per le sue posizioni No Vax e No Green Pass. Lo scorso anno, chiese ai suoi seguaci di non pagare il canone Rai come forma di disubbidienza civile.

Paola Barale

A 55 anni Paola Barale si rimette in gioco con Ballando con le stelle. Da La Ruota della Fortuna di Mike Bongiorno a Domenica In passando per i reality, Paola Barale è stata una presenza fissa della tv anni 2000. Ora la conduttrice sembra virare verso un’altro tipo di show e non ha intenzione di accettare proposte dal mondo dei reality. "Non sarò mai ricca. Certo mi piace la bella vita. […] ma so gestire il denaro e la mia felicità è più importante. I reality non hanno dei bei contenuti".

Marta Flavi

Popolare conduttrice Mediaset negli anni ’90, Marta Flavi ha compiuto 70 anni lo scorso anni. È nota alle cronache rosa per il suo breve matrimonio con Maurizio Costanzo, iniziato nel 1994 e durato appena 4 anni. Il giornalista recuse di interrompere il rapporto e di iniziare la sua storia con Maria De Filippi. "Lui per me era come un padre, ma con il tempo avevo capito che non poteva funzionare. Davanti al tradimento lo cacciai di casa. Ora ringrazio”, ha raccontato, ma quei tempi sono ormai lontani.

Luisella Costamagna

Luisella Costamagna inizia la sua attività giornalistica in tv nel 1996 grazie ad una collaborazione con Michele Santoro a Moby Dick. Dopo esser passata per il Maurizio Costanzo Show e diversi programmi di La7, nel 2014 passa a Sky Italia, per poi tornare in Rai nel 2020 per condurre Agorà, al posto di Serena Bortone. Quest’anno, la decisione di partecipare a Ballando con le stelle, dopo un’edizione del talk politico finita tra le polemiche.

Giampiero Mughini

Giornalista e opinionista, Giampiero Mughini è un personaggio noto ai salotti tv a partire dalla sua partecipazione fissa a Controcampo fino a Stasera Italia, su Rete 4. Frequenti i suoi dibattiti accesi, arrivati fino allo scontro come con Vittorio Sgarbi. L’ultima lite risale al maggio 2022 nello studio del Maurizio Costanzo Show.

Rosanna Banfi

Rosanna Banfi è la figlia di Lino Banfi che, insieme al padre, fu già ballerina per una notte nella passata edizione dello show di Rai 1. Fu l’attore a rivelare che la figlia, anch’essa attrice, fu colpita da un cancro al seno quando aveva 45 anni. Lei non ha mai smesso di parlare della sua lotta contro il tumore in tv.

Alex Di Giorgio

Classe 1990, Alex Di Giorgio è il nuotatore che ha preso parte a due Olimpiadi. Ha gareggiato a Londra 2021 e a Rio 2016. A gennaio 2021 è arrivata la notizia della sua squalifica per 8 mesi per doping, provvedimento giunto nel giugno dello scorso anno. Nel suo passato sentimentale, la relazione burrascosa con il corteggiatore di Uomini e Donne Ivano Marino, finita in tribunale con l’accusa di stalking per Marino e un flirt con Tommaso Zorzi.

Ema Stokholma

Ema Stokholma è la modella e conduttrice radiofonica, 38 anni, che nel 2021 ha condotto la diretta del Festival per Radio 2 insieme a Gino Castaldo. Già in passato ha raccontato di aver avuto un’infanzia complessa, ma solo di recente si è aperta sul tema dell’inappetenza, un problema che da quando era bambina le causa disagio nel rapporto col proprio corpo.

Alessandro Egger

Classe 1991, Alessandro Egger è il modello italo serbo diventato noto per essere stato a lungo, da bambino, il volto delle barrette di cioccolato. In seguito ha partecipato alla serie tv The Band e ha preso parte a Pechino Express insieme alla mamma Cristina Egger, nella sesta edizione andata in onda nel 2017.

Lorenzo Biagiarelli

Lorenzo Biagiarelli è uno chef e food blogger di 32 anni originario di Cremona. In tv si è fatto notare per la sua partecipazione a Cortesie per gli ospiti – Bed and Breakfast su Real Time, poi per essere nel cast di È sempre mezzogiorno con Antonella Clerici su Rai 1. Sul fronte della vita privata, è fidanzato da diversi anni con Selvaggia Lucarelli.