Luisella Costamagna fuori da Agorà: “L’esperienza finisce qui, non posso permettermi di parlare” Luisella Costamagna non tornerà alla conduzione di Agorà, talk show politico di Rai3, nella prossima stagione. L’annuncio durante l’ultima puntata di oggi, 3 giugno: “La mia esperienza finisce qui”.

A cura di Elisabetta Murina

Luisella Costamagna non condurrà più Agorà. La giornalista non è stata riconfermata alla guida del talk show politico di Rai3, al fianco di Marco Carraro, dove è arrivata due anni fa prendendo il posto di Serena Bortone. L'annuncio durante l'ultima puntata stagionale, andata in onda oggi, 3 giugno. Oltre ai ringraziamenti, l'ormai ex conduttrice del programma ha lanciato una frecciatina, rispondendo a una battuta del collega: "Non farmi parlare, non posso permettermelo".

Luisella Costamagna non tornerà alla conduzione di Agorà

"La mia esperienza ad Agorà finsice qui", così Luisella Costamagna ha annunciato ai telesepttatori la fine della sua esperienza come conduttrice del talk show politico di Rai3. L'anno prossimo, quindi, non tornerà al fianco del collega Marco Carrara perché non è stata riconfermata. Al momento non si sa ancora chi prenderà il suo posto. La giornalista, dopo l'annuncio fatto durante la puntata di oggi (3 giugno), ha voluto ringraziare tutti coloro che le sono stati accanto in questo percorso durato due anni:

Io voglio ringraziare trucco, parrucco, costumi, tutto lo studio, la parte tecnica, la parte redazionale ma soprattutto io voglio ringraziare voi, perché per due anni io ho contato su di voi e ci siete stati. Quindi grazie e arrivederci a presto.

Il dono di Marco Carrara e il commento di Luisella Costamagna

Alla fine della puntata, il conduttore Marco Carrara ha voluto regalare alla collega una pianta. Un piccolo pensiero che la Costamagna ha così commentato: "Daje la pianta, vabbè almeno la pianta è meglio", riferendosi a quella volta in cui, alla fine della scorsa stagione del programma, non aveva gradito il mazzo di fiori che le era stato consegnato in diretta. Il giornalista allora ha provato a sdrammatizzare: "Questo è il tronchetto della felicità", ma la conduttrice ha subito risposto: "Non mi fare parlare, non posso permettermelo"