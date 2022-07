Ballando con le Stelle, dopo Iva Zanicchi spunta il nome di Gabriel Garko tra i concorrenti Ballando con le Stelle si prepara alla diciassettesima stagione, in partenza l’8 ottobre. Dopo la conferma di Iva Zanicchi, nel cast potrebbe esserci l’attore torinese, che l’anno scorso era stato ballerino per una notte.

A cura di Andrea Parrella

Anche quest'anno l'appuntamento con Ballando con le Stelle arriverà puntuale a fare capolino nell'autunno di Rai1. Milly Carlucci si affaccia alla diciassettesima stagione di uno dei programmi più longevi della storia recente della Rai e, come ogni anno, il fulcro di Ballando con le Stelle sarà naturalmente il cast.

In queste settimane molti spifferi riguardano i volti noti che faranno parte del cast di Ballando con le Stelle 2022. Una delle ultime indiscrezioni vuole che a ballare alla corte di Milly Carlucci, quest'anno, ci sarà anche Gabriel Garko. A riportarlo è TvBlog, che dà come molto probabile la partecipazione dell'attore alla trasmissione. Cosa che sarebbe in continuità con quanto accaduto nella scorsa edizione, visto che Garko era già stato ballerino per una notte nel 2021. Al momento non ci sono conferme o smentite a riguardo, ma durante il periodo estivo il cast prenderà forma progressivamente.

Una cosa ufficiale sul cast di Ballando con le Stelle sembra esserci. Nei giorni scorsi è infatti arrivata la conferma del primo concorrente di questa edizione, con Iva Zanicchi che ha ribadito anche in un'intervista a Fanpage.it:

Io dico sempre che la curiosità è la molla per rimanere giovani. Almeno nel cervello, nel fisico oh, uno lotta ma bisogna anche arrendersi. Per adesso non mi arrendo, ma questa è una grande prova. O mi portano via la prima sera in barella, oppure vado fino alla fine per vincere. Io voglio divertirmi, ma prendo seriamente quello che faccio. A Milly Carlucci ho detto: “Non posso ballare il rock and roll, però dammi uno molto forte. Se poi è anche bello è meglio”. Ma deve essere forte fisicamente perché trasportare me non sarà facile…

Ballando con le Stelle ripartirà sabato 8 ottobre ottobre e si chiuderà il 23 dicembre, in un periodo di messa in onda anomalo caratterizzato dalla contemporaneità dei mondiali di calcio in Qatar, i primi della storia che si svolgeranno in periodo autunnale.