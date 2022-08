Stefano Oradei lascia Ballando con le stelle: “Ho parlato con Milly Carlucci, non ci sono le basi” Stefano Oradei ha deciso di dire addio a Ballando con le stelle. Il ballerino faceva parte del cast del programma di Milly Carlucci da circa 10 anni.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le Stelle 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nuovo colpo di scena a Ballando con le stelle. La trasmissione condotta da Milly Carlucci perde un altro volto storico. Dopo Raimondo Todaro, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira (questi ultimi due potrebbero far parte della giuria), un altro ballerino ha comunicato che non ci sarà. Stiamo parlando di Stefano Oradei, che da dieci anni impreziosiva il gruppo dei professionisti di Ballando.

Perché Stefano Oradei lascia Ballando con le stelle

Stefano Oradei ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, nel quale ha comunicato l'intenzione di lasciare Ballando con le stelle. Secondo quanto traspare dalle sue parole, dopo un colloquio con Milly Carlucci, non si sarebbe trovato il giusto accordo. Inoltre lui sarebbe impegnato in altri progetti:

News. È giusto, per i fan e le persone che mi sostengono ogni giorno, informarvi che dopo 10 anni circa sarà il primo anno senza Ballando. Non ci sono state le basi, abbiamo avuto una conversazione con Milly e la produzione e…le combinazioni non funzionavano. Sarò impegnato in altri progetti internazionali molto importanti in giro per il mondo e colgo l’occasione per sostenere i colleghi e tutta la famiglia di Ballando. Un grande in bocca al lupo.

Anche Roberta Bruzzone dice addio al programma di Milly Carlucci

Anche tra gli opinionisti, non mancano gli addii. Nei giorni scorsi, infatti, Roberta Bruzzone ha fatto sapere che non farà parte del cast di Ballando con le stelle. In un post pubblicato su Instagram ha chiarito i motivi dell'addio: