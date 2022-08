Ballando con le stelle 2022: fuori Roberta Bruzzone, Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale nella giuria Milly Carlucci è pronta per Ballando con le stelle 2022, la cui data di partenza è l’8 ottobre. Dopo aver annunciato le 13 coppie di concorrenti, arrivano novità per la giuria: addio a Roberta Bruzzone, nella giuria entrano gli ex maestri Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale.

A cura di Gaia Martino

Al via da sabato 8 ottobre 2022 la nuova edizione di Ballando con le stelle, lo show di Milly Carlucci che vede VIP del mondo della musica e dello spettacolo sfidarsi a passi di danza. Tredici coppie scenderanno in pista per esibirsi, tra i concorrenti ci sono Iva Zanicchi, Nino D'Angelo, Enrico Montesano, Ema Stokholma, e anche Lorenzo Biagiarelli, il compagno di Selvaggia Lucarelli, che sarà chiamata a giudicare le performance. Una novità riguarda proprio la giuria che, secondo quanto si legge sul sito di Davide Maggio, saluta la criminologa Roberta Bruzzone.

La giuria di Ballando con le stelle 2022

È stata confermata la prossima giuria di Ballando con le stelle 2022, secondo quanto riporta il sito di Davide Maggio la conduttrice ha deciso di sparigliare le carte apportando qualche cambiamento. Oltre ai veterani, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli – pronta a giudicare le performance del compagno, lo chef Lorenzo Biagiarelli – Milly Carlucci ha riservato novità per il pubblico del suo show su Rai Uno. A bordo campo non ci sarà più la criminologa Roberta Bruzzone, entrata a far parte del programma nel 2017. Continuerà ad essere il commentatore a bordo campo Alberto Matano, affiancato da un ospite diverso in ogni puntata. Con Rossella Erra ci saranno Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, volti noti al programma che hanno rinunciato al ruolo di insegnanti di ballo.

Tutti i concorrenti

I concorrenti di Ballando con le stelle 2022 sono pronti a scendere in pista e mettere in mostra il loro talento. L'8 ottobre è la data di partenza dello show di Milly Carlucci che vedrà come protagonisti grandi nomi dello spettacolo e della musica italiana. Qui la lista completa:

Iva Zanicchi

Nino D’Angelo

Gabriel Garko

Enrico Montesano

Paola Barale

Marta Flavi

Luisella Costamagna

Giampiero Mughini

Rosanna Banfi

Alex Di Giorgio

Ema Stokholma

Alessandro Egger

Lorenzo Biagiarelli

A loro saranno affiancati ballerini professionisti, veterani che fanno rientro e nuovi volti. Veera Kinnunen tornerà a ballare dopo la maternità, così come Angelo Madonia. Le novità si legge su Tv Sorrisi e Canzoni riguardano Pasquale La Rocca, Simone Casulo, Roly Maden, Simone Arena, Moreno Porcu.