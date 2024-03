“Ha il c*lo basso”, l’attacco di Platinette a Ilaria Capponi e poi le scuse

Dopo la puntata di ItaliaSì di sabato 16 marzo è stata una domenica molto movimentata per la modella Ilaria Capponi, ospite della trasmissione condotta da Marco Liorni. L'ospite aveva parlato dei suoi disturbi alimentari trovandosi al cospetto di Guillermo Mariotto, che cercava di smontare la retorica delle modelle che non mangiano, ma soprattutto di Platinette che si è resa protagonista di una battuta molto infelice.

Platinette, ospite fisso a ItaliaSì, ha lanciato una battuta a mezza bocca che però è arrivata forte e chiaro al pubblico a casa e in studio. Ilaria Capponi, che ricordiamo come partecipante a Miss Italia nel 2007 (arrivò terza), raccontando il suo percorso nel mondo della moda ha spiegato di aver avuto una carriera fortemente condizionata dal suo aspetto fisico, dalla sua taglia e dalle sue forme. Quando ha finito il suo intervento ha auspicato un ritorno alle passerelle. Guillermo Mariotto, che le aveva detto che alle sue modelle faceva mangiare prima di sfilare, ha scherzosamente salutato la Capponi dicendo: "La prendo io". Ma poi si è sentita forte e chiaro la battuta di Platinette, a sminuire la fisicità della modella: "Ha il culo basso".

La mattina dopo, Ilaria Capponi in una storia su Instagram ha dichiarato ai suoi follower:

Non voglio rovinarmi la domenica, so tutto. E vi ringrazio per avermelo segnalato già ieri alla fine della diretta. Credo che la vicenda si commenti da sola… E che non sia altro che la piena conferma di quanto ho più volte dichiarato col messaggio che cerco di farvi arrivare.