Ilaria Capponi e il caso di body shaming in tv: “Accetto le scuse di Platinette. Mariotto? Mai fatte”

"É stato body shaming in tv. Accetto le scuse di Platinette, Mariotto mi disse che ero grassa anche quando ho fatto Miss Italia". Così l'ex modella Ilaria Capponi ha commentato gli apprezzamenti inappropriati sul suo fisico ricevuti da Mariotto e Platinette, ospite di ItaliaSì su Rai1.

"È stato body shaming e fatto in tv". Così Ilaria Capponi ha commentato, intervistata da La Repubblica, quanto avvenuto nel talk di Rai1 ItaliaSì: l'ex modella era stata chiamata nel programma per parlare di disturbi alimentari, di cui ha sofferto, ma ha ricevuto commenti inappropriati sul suo aspetto fisico da Guillermo Mariotto e Platinette. "Per sfilare per lui io ero troppo grassa. Lui girava con il metro. Queste ragazze che lei dice che mangiano come cavallette, quanto sono alte e quanti cm hanno di fianchi?", ha detto Capponi allo stilista e giudice di Ballando con le stelle, che era stato anche in giuria a Miss Italia nell'edizione in cui arrivò terza.

"È stato body shaming in tv"

Capponi sostiene che i commenti che le sono stati rivolti sul suo aspetto sia da parte di Mariotto che da parte di Mauro Caoruzzi (in arte Platinette) sono un caso di body shaming "fatto in diretta tv". In più, il giudice di Ballando con le stelle era un membro della giuria anche quando l'ex modella ha partecipato a Miss Italia nel 2007 e già allora si erano creati dei precedenti: "

Lui era un giurato di Miss Italia quando partecipai e, allora, disse che ero grassa. Ci fu un putiferio. C'è stata una regressione in termini di modelli sani. Io sono alta un metro e ottanta e porto la 42 ma per le agenzie di moda la mia taglia non va bene. Platinette mi ha definita ‘curvy'… ecco, non direi.

Le scuse arrivate da Platinette e quelle mancate di Guillermo Mariotto

Dopo quanto accaduto in diretta, Platinette ha chiesto scusa alla modella pubblicando un video sul suo profilo Instagram, in cui ha spiegato che si è trattato di una ‘scemenza'. "Lo aveva fatto già sul treno di ritorno: l’ho visto e mi sono seduta lì accanto. Lo ha fatto umilmente e gli credo", ha spiegato Capponi riguardo alle parole di Mauro Coruzzi, in arte Platinette. "Immaginavo che ne uscisse un putiferio così gli ho proposto di fare un video, per evitare il massacro: tutti facciamo degli sbagli, non voglio strumentalizzare il suo", ha poi continuato l'ex modella. Quanto a Mariotto, invece, le scuse non sono mai arrivate:

In trasmissione gli ho chiesto di dirmi le taglie con cui seleziona le modelle: devono misurare 86 di fianchi per 1,75 di altezza. Siamo sotto una Xs. Io ho smesso di fare la modella perché, nonostante le pressioni, non ho accettato di perdere una taglia. C'è discrepanza tra la body positivity professata nel settore e ciò che viene messo in atto.