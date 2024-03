Ilaria Capponi guarita dalla bulimia, a Mariotto: “Ero troppo grassa per te, misuravi i cm dei fianchi” Ilaria Capponi ospite di ItaliaSì ha parlato dei disturbi alimentari di cui è stata vittima e dai quali è riuscita a guarire grazie allo sport e al compagno. Al primo casting le dissero che aveva le gambe troppo grosse: “Per una 13enne fa male”. Rivolgendosi poi a Mariotto, ha aggiunto: “Le tue modelle sono sottopeso, io per te ero troppo grassa”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Ilaria Capponi, modella terza classificata a Miss Italia 2007, ospite di ItaliaSì ha parlato dei disturbi alimentari di cui è stata vittima: "Oggi voglio portare la mia storia come esempio di una ricerca spasmodica di una perfezione che perfetta non era. Una perfezione che mi ha fatto rinunciare a un lavoro che amavo tanto per abbracciare una vita che oggi vivo alla grandissima" ha dichiarato prima di spiegare, nel dettaglio, cosa le è successo.

La storia di Ilaria Capponi

Ilaria Capponi ospite di ItaliaSì ha raccontato il suo passato nel settore della moda. Ha abbandonato le passerelle dopo essere stata scartata perché una taglia 42: oggi si dedica alla sua agenzia di comunicazione ed è riuscita a guarire dai disturbi alimentari di cui è stata vittima. "A 14 anni feci il primo casting, i miei genitori rimasero fuori. Eravamo tutte modelle in fila, io ero al centro della sala e la giuria disse ad alta voce, davanti a tutti, "questa ha le gambe grosse, sei bellina però così non riesci a lavorare". Ero 9 kg meno di ora, quindi sottopeso. Non avevo la maturità per affrontare una cosa del genere, tornai a casa e iniziò l'Odissea": così inizia il lungo racconto della modella. "È stato agghiacciante, è stato il poco tatto, la violenza con cui mi dissero quella cosa. Per una 13enne fa male. Due anni in Serie A (giocando a pallacanestro, ndr) sono stati un break dai disturbi alimentari. Li ricordo con difficoltà, ammettere di avere un problema, razionalizzarlo e relativizzarlo è un percorso molto lungo". Grazie allo sport e al suo compagno ne è uscita. Ricordando quei momenti, ha raccontato di aver vissuto male le cene in compagnia: "Neanche mia madre capii della mia bulimia. Uscì di casa a 15 anni, avevo già il disturbo ma la bulimia è silente, non la si vede. Rispetto allo sfinimento visivo che porta l'anoressia, è diverso".

Il botta e risposta con Guillermo Mariotto

Ilaria Capponi ha poi denunciato quanto assistito in un backstage di una sfilata: "C'erano due ragazze e io credevo stessero mangiando zucchero filato. Mi avvicinai per chiederne un po', ma era cotone. Era un escamotage, ma dannoso. Le ragazze poco mature non sanno la gravità che c'è dietro quel tipo di cose". Nel corso dell'intervista, è intervenuto anche Guillermo Mariotto, presente in studio, il quale ha sostenuto che le sue modelle, prima di salire in passerella, hanno sempre mangiato tutto ciò che c'era sul buffet. La Capponi, rivolgendosi al giudice di Ballando con le stelle e stilista, gli ha così risposto: "Ci siamo conosciuti ai tempi di Miss Italia, arrivai terza e c'era lui in giuria. A detta sua, per sfilare per lui, io ero troppo grassa. Lui girava con il metro. Queste ragazze che lei dice che mangiano come cavallette, quanto sono alte e quanti cm hanno di fianchi?". "86 fianco, 1.80 altezza circa, non mi piacciono troppo alte" ha replicato Mariotto. "Sono sottopeso. Se uno prende una tabella BMI, medicale e obiettiva, sono tutte sottopeso" ha concluso l'ormai ex modella.