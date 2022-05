Guendalina Tavassi assente, perché non è in studio all’Isola dei famosi: “Contratto scaduto” Perché Guendalina Tavassi, Alessandro Iannoni, Licia Nunez e Blind non sono stati ospiti di Ilary Blasi all’Isola dei famosi dopo la decisione di abbandonare il reality.

Lunedì 23 maggio, Guendalina Tavassi, Alessandro Iannoni, Licia Nunez e Blind hanno deciso di abbandonare l’Isola dei famosi. Lo hanno fatto legittimamente, senza contravvenire al regolamento. Con la decisione di Mediaset di prolungare il programma (visti gli ottimi ascolti di questa edizione) era stata offerta ai naufraghi la possibilità di estendere potenzialmente il proprio periodo di permanenza sull’Isola di un altro mese, fino alla finale del 27 giugno salvo eventuali nomination ed esito avverso del televoto. La maggioranza dei naufraghi ha accettato di restare. Quattro concorrenti, invece, hanno deciso di ritirarsi. Guendalina e Alessandro, in particolare, hanno preferito rientrare in Italia benché potenziali finalisti visto il gradimento manifestato a entrambi dal pubblico del reality. Fino a oggi, nessuno dei 4 è stato ospite nello studio dell’Isola per la consueta intervista post avventura. Il motivo? A svelarlo a Fanpage è Guendalina Tavassi: "Il contratto scadeva il 23 maggio, data in cui sarebbe dovuto finire il programma. Quando l'Isola ha scelto di prolungare, ci sono stati forniti nuovi contratti con un prolungamento di un mese e mezzo che non ho firmato perché altrimenti non sarei potuta andare via. Chiaro che se volessero invitarmi, possono farlo".

Perché i naufraghi rinunciatari sono assenti

Trattandosi di un programma televisivo, a regolare la permanenza dei naufraghi sull’Isola è un contratto di lavoro formale. Nel caso di specie, i contratti firmati dai naufraghi sono terminati il giorno 23 maggio, data in cui era inizialmente prevista la finale. Forte di risultati d’ascolto decisamente positivi, la rete ha deciso di continuare a investire sull’Isola allungandone la durata di oltre un mese. I naufraghi che hanno scelto di proseguire, hanno firmato un contratto ex novo con una nuova data di scadenza. Per coloro che hanno deciso di non proseguire, invece, il contratto è automaticamente cessato il 23 maggio scorso. È per questo motivo che i 4 naufraghi rinunciatari non sono stati presenti in studio (e non lo saranno nemmeno nella puntata di stasera, salvo colpi di scena). Resta in piedi, tuttavia, la possibilità che il programma inviti i naufraghi rinunciatari per un’intervista o un’apparizione in studio post percorso sull’Isola.

Perché Guendalina, Alessandro, Blind e Licia sono tornati in Italia

Guendalina Tavassi, Alessandro Iannoni, Blind e Licia Nunez hanno deciso di lasciare l’Isola dei famosi per motivi differenti che hanno svelato nel corso della puntata del 23 maggio scorso. Guendalina ha fatto sapere di dovere rientrare in Italia per ritrovare i suoi figli (“Hanno bisogno di me”, aveva spiegato in diretta) e per partecipare al party organizzato per il 18esimo compleanno della figlia Gaia. Alessandro ha invece deciso di abbandonare il gioco vinto dai doveri impostigli dall’università: “Devo tornare a studiare e dare gli esami previsti”. Sempre personali sono i motivi che hanno spinto Blind ad abbandonare: “Ho bisogno di rivolvere alcuni problemi”. Infine, Licia Nunez ha spiegato di dover rientrare in Italia per impegni professionali precedentemente concordati: “Non sapendo del prolungamento ho preso altri impegni lavorativi che devo rispettare. Il lavoro va onorato ed è per questo che rientro. Non posso davvero spostare questi impegni che ho preso”.