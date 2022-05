Blind abbandona l’Isola dei Famosi: “Ho problemi personali molto importanti da risolvere” Come Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni, anche Blind ha scelto di abbandonare l’Isola dei Famosi 2022, spiegando di avere “problemi personali privati molto importanti da risolvere”. La fidanzata Greta Tigani lo aspetta a casa a braccia aperte.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su News sull'isola dei famosi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I naufraghi dell'Isola dei Famosi sono stati chiamati a decidere se rimanere in Honduras o abbandonare il reality per via del prolungamento, inizialmente non previsto (la finale infatti è prevista per fine giugno, un mese più tardi). Durante la puntata del 23 maggio, ognuno di loro ha comunicato la propria decisione. Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni hanno scelto di tornare in Italia, spiegando le loro motivazioni e lasciando così il fratello Edoardo e la madre Carmen a continuare da soli in questa avventura. Anche Blind ha scelto di non proseguire il suo percorso per via di "problemi personali da risolvere", come ha spiegato a Ilary Blasi. La fidanzata Greta Tigani lo aspetta a casa a braccia aperte.

Perché Blind ha deciso di lasciare l'Honduras

Blind, chiamato da Ilary Blasi a comunicare al pubblico la sua decisione, ha girato la pergamena e mostrato una "X" sulla casella del "No" alla domanda che chiedeva se volesse continuare il suo percorso in Honduras. Il rapper, così come hanno fatto anche Guendalina e Alessandro, ha spiegato cosa lo ha spinto a interrompere la sua permanenza sull'Isola:

Torno in Italia perché prima di entrare avevo come obiettivo quello di arrivare in finale e questa per me è la mia finale. Ho dei problemi personali privati molti importanti da risolvere e non posso prolungarmi più di questo. Mi dispiace veramente tanto.

La decisione del concorrente, quindi, è stata dettata da motivazioni personali, che ha preferito non affrontare in diretta ma che è probabile siano collegate al rapporto con la madre, ma anche dalla voglia di tornare a dedicarsi alla sua musica e alla sua vita professionale: "Sono fiero del percorso che ho fatto e sono fiero di aver dimostrato che l’amore esiste. Non vedo l’ora di fare uscire il mio nuovo singolo e tornare a fare i miei concerti, però non posso prolungarmi”.

La reazione della fidanzata Greta Tigani

Dopo la decisione di Blind, la fidanzata Greta Tigani ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha fatto sapere che non vede l'ora di riabbracciare il naufrago: "Ti aspetto a casa amore mio! Esci da vincitore". La ragazza, nella scorsa puntata, era volata in Honduras per fargli una sorpresa e poterlo finalmente stringere tra le braccia, dopo quasi due mesi di lontananza. Un incontro emozionante, in cui entrambi si sono lasciati andare alle lacrime, prova del loro amore forte e duraturo, in grado di affrontare ogni difficoltà, tano che Blind ha raccontato che presto diventerà sua moglie.