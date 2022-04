La mamma di Blind: “È un bugiardo, veste Gucci mentre noi chiediamo aiuto alla Caritas” Valerica Rujan conferma la richiesta di mantenimento al figlio, ma racconta un’altra dolorosa verità. “Dovrebbe dire che ho tutte le porte spaccate da lui, che mi diceva handicappata down, che non mi è mai venuto a trovare in ospedale. Sta cercando di avermi avere un altro infarto”.

Blind non ha mai nascosto di avere alle spalle un passato difficile e una situazione familiare poco serena. Ha fatto discutere la notizia diffusa da La Repubblica, secondo la quale la madre del rapper di 22 anni, ex concorrente di X Factor e ora naufrago all’isola dei Famosi, avrebbe chiesto al figlio gli alimenti per mantenere se stessa e il fratellino minore di 16 anni. La richiesta sarebbe stata presentata al Tribunale Civile di Perugia, ma il rapper l'avrebbe rigettata. Intervistata da Donna Pop, la donna conferma di aver coinvolto il figlio nella causa civile, ma racconta racconta un’altra, dolorosa verità.

La verità della madre di Blind sul mantenimento

In una lunga intervista pubblicata lo scorso 7 aprile su Donnapop, la madre di Blind Valerica Rujan racconta l'altro lato della medaglia. Una versione dolorosa della loro vita familiare che mette in dubbio quanto raccontato finora dal 22enne. "È un bugiardo, sta buttando fango su tutta la sua famiglia per i propri interessi. Sentirlo parlare così mi fa veramente male", gela la donna confermando la richiesta di mantenimento. "Gli ho chiesto di aiutarmi economicamente finché suo padre non provvederà a fare il suo dovere, ovvero pagare il mantenimento al fratellino".

Si è rifiutato dicendomi che posso vivere con 600 euro mensili, ma siamo in tre: io, suo fratello e il suo cane. Sono stata costretta a chiamarlo in tribunale […]. Fa molto male vedere che lui veste Gucci e suo fratello indossa quello che riesco a trovare alla Caritas.

La verità di Valerica sul figlio Blind

Nel suo brano Cicatrici il rapper racconta una situazione molto dolorosa che ha affrontato e dalla quale grazie alla musica è riuscito a scappare. Secondo la madre però Blind sarebbe tutt'altro che la vittima della situazione e nel corso dell'intervista si lascia andare ad uno sfogo forte e doloroso, raccontando ciò che il ragazzo le avrebbe fatto passare: "Non mi vede e non mi sente da un anno. Suo fratello di 15 anni non lo vede da agosto. Una delle sorella anche. L'altra di cui parla sempre, sono anni che non la sente", racconta Verilica.