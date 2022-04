La mamma del rapper Blind chiede che il figlio le passi un assegno di mantenimento La madre di Blind ha chiesto a suo figlio di pagare a lei e suo fratello minore gli alimenti. Richiesta rigettata dal rapper, che però è passata sotto la supervisione del giudice del Tribunale di Perugia.

A cura di Ilaria Costabile

La madre del rapper Blind ha chiesto che il figlio 22enne passi gli alimenti a lei e a suo fratello minore di 16 anni. La richiesta è stata presentata al Tribunale Civile di Perugia, e le è stato possibile avanzarla in base agli articoli del codice civile secondo cui l'obbligo di mantenimento è gerarchico, quindi anche i figli possono essere coinvolti qualora i genitori dovessero essere in difficoltà. A questa istanza, però, l'ex concorrente di X Factor si è immediatamente opposto e l'esito di questo procedimento verrà stabilito dal giudice che ha preso in esame il caso.

Il rapper aveva rigettato la richiesta

Alla donna spetterebbe non solo un sussidio economico, ma l'assegnazione di una casa popolare, secondo quanto riportato da Repubblica. L'udienza è stata però rinviata a novembre dal momento che la richiesta è stata estesa anche alle sorelle di Blind, aventi gli stessi doveri del fratello nei confronti della madre. Bisognerà quindi attendere la fine di quest'anno affinché si possa stabilire quali siano le responsabilità dei figli chiamati in causa e in che modo, quindi, possano aiutare la madre.

Blind e il suo passato difficile

Attualmente il rapper si trova all'Isola dei Famosi, dove stava portando avanti il gioco in coppia con Roberta Morise, poi eliminata nell'ultima puntata dello show. Il 22enne ha raccontato in un video e poi anche in diretta, rispondendo alle domande di Ilary Blasi, di non aver avuto una infanzia molto semplice, che lo ha portato ad allontanarsi dai suoi genitori, sebbene abbia mantenuto con il padre un rapporto piuttosto pacifico. Anche l'adolescenza è stata per lui un momento difficile da superare, dove ha dovuto fare i conti con ambienti non propriamente raccomandabili, che lo hanno gettato in un tunnel pericoloso: quello della droga. Blind ha raccontato di essersi liberato di queste dipendenze, grazie anche all'aiuto della musica e della sua futura moglie Greta.