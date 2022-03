Isola dei Famosi, Blind in lacrime: “La musica e l’amore mi hanno salvato da un periodo di droghe” Un momento intenso e dedicato unicamente ad uno dei naufraghi, quello che Ilary Blasi concede alla storia di Blind. Il cantante è uscito da un periodo di dipendenze grazie alla musica e all’amore per la sua ragazza.

A cura di Ilaria Costabile

All'Isola dei Famosi 2022 non mancano momenti dedicati alle storie dei naufraghi, come quello che nella puntata di lunedì 28 marzo Ilary Blasi concede al più giovane concorrente della combriccola hondurena, ovvero Blind. Il cantante non trattiene le lacrime e si emoziona parlando di un passato ancora vicino, ma che gli ha procurato non poche ferite di cui porta ancora le cicatrici. Dallo studio a supportarlo c'è Greta, la sua ragazza, che lo incita a dare il meglio di sé.

La storia di rinascita di Blind

La conduttrice del reality di Canale 5 ha voluto concedere un piccolo spazio a Blind, terzo classificato dell'edizione X Factor 2020, affinché potesse raccontare la sua storia, riassunta in un filmato che non ha lasciato indifferente il pubblico, ma nemmeno il cantante che, infatti, riprende il suo racconto partendo dal rapporto difficile con la sua famiglia: "Parlo solo con papà per le problematiche che abbiamo avuto e basta, non mi va di dire altro". Però a soli 22 anni Blind è riuscito a venir fuori da un periodo davvero buio, fatto di dipendenze, da cui si è ripreso grazie alla sua passione per il canto e all'amore per la sua ragazza:

È stata a salvarmi la musica e l’amore, perché non riuscivo ad andare avanti e non capivo che persona ero, grazie alla musica e all’amore ho capito…Ci conosciamo dall’asilo e lei mi ha detto se vuoi stare con me devi smettere con tutto quello che stai facendo. E io l’ho fatto. Venendo da un periodo brutto di droghe, non è facile, ma io ne sono uscito.

Ilary Blasi, quindi, chiede al giovane naufrago se ancora adesso, nonostante sia passato del tempo sente ancora forte il bruciore di quelle difficoltà: "Sì, le risento sempre, il dolore si sente anche nei momenti di tranquillità, però ci convivo". Ma il successo e la musica sono stati una vera salvezza: "Il mio obiettivo era diventare famoso nella musica e nello spettacolo, quindi tornare a casa con un disco di platino, quando prima tornavo a casa portando altre cose, è un gran risultato".

L'amore di Greta per Blind

Dallo studio interviene anche Greta, la ragazza di Blind che lo incita a fare del suo meglio: "Ti amo sono fiera di te", e una volta terminato il collegamento, chiamata ad intervenire da Ilary Blasi, la 22enne racconta: "Abbiamo fatto l’asilo, le elementari, le medie insieme, lui ha preso una strada sbagliata io quella giusta. Al mio 18esimo ci siamo incontrati, ho visto che soffriva, all’inizio non è stato facile anche perché io ero piccolissima, come lo sono ancora adesso, ma lui è una persona vera, sensibile, quindi poi piano piano".