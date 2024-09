video suggerito

La carriera televisiva di Totò Schillaci, da L’Isola dei Famosi all’ultima apparizione a Pechino Express Totò Schillaci, morto il 18 settembre all’età di 59 anni, si è fatto conoscere dal pubblico anche grazie a diverse esperienze televisive. Negli anni ha partecipato come concorrente a L’Isola dei Famosi e Back to School e collezionato piccoli ruoli in note serie tv. L’ultima apparizione a Pechino Express nel 2023 in coppia con la moglie Barbara. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Totò Schillaci è morto il 18 settembre all'età di 59 anni. L'ex calciatore era ricoverato all'ospedale di Palermo e da tempo combatteva contro un tumore al colon. Oltre al mondo dello sport, si è fatto conoscere dal pubblico anche grazie a diverse esperienze televisive. Negli anni ha partecipato come concorrente a L'Isola dei Famosi e Back to School e collezionato piccoli ruoli in note serie tv. L'ultima apparizione a Pechino Express nel 2023 in coppia con la moglie Barbara.

La carriera televisiva di Totò Schillaci, dall'Isola dei Famosi a Back to School

Oltre a una lunga carriera nel mondo del calcio, Schillaci si è fatto conoscere e apprezzare dal pubblico anche grazie a diverse partecipazioni televisive. Nel 2004 entrò a far parte del cast de L'Isola dei Famosi, diventando un naufrago a tutti gli effetti e classificandosi al terzo posto. Negli anni successivi, poi, fu spesso ospite di programmi come Quelli che il Calcio, vestendo in modo ironico i panni di calciatore con la formazione dell'Altamura.

Totò Schilaci a Back to School

Non mancarono anche esperienze come attore: nel 2011 interpretò il ruolo di un boss mafioso della terza stagione della serie Squadra Antimafia- Palermo Oggi, mentre nel 2012 fece un cameo nella serie Benvenuti a Tavola- Nord vs Sud. Nel 2021 fu invece concorrenti di Back to School, programma in onda su Italia1, in cui mise alla prova la sua preparazione scolastica, rimettendosi sui banchi a studiare.

L'esperienza a Pechino Express in coppia con la moglie Barbara

L'ultima esperienza televisiva di Totò Schillaci risale al 2023, quando ha partecipato al programma Pechino Express in coppia con la moglie Barbara. Insieme hanno percorso migliaia di chilometri lungo La Via delle indie, arrivando fino alla semifinale. Durante una delle puntate, l'ex calciatore aveva parlato delle motivazioni che l'avevano spinto a partecipare a questa avventura. "Ho avuto un cancro al colon, ho sofferto moltissimo per un anno. Sono felice di essere qui con mia moglie, per me è una rivincita", aveva raccontato al conduttore Costantino Della Gherardesca, facendo commuovere la moglie Barbara e le altre coppie.