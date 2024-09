Barbara Lombardo, moglie di Schillaci: “La sua ex Rita con me accanto alla bara, condividiamo un dolore grande”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

La morte di Totò Schillaci, scomparso a soli 59 anni per un male incurabile, è un duro colpo per gli appassionati di calcio e non. Su tutti, così è stato per la moglie Barbara Lombardo, che alla camera ardente tenutasi a Palermo il 19 settembre, ai microfoni di Fanpage.it ha detto: "Non voleva lasciarci, per noi è un grande dolore". Adesso, in un'intervista al Corriere, torna a parlare della sua grave perdita: "Il suo cuore non voleva spegnersi, per me e i nostri quattro figli".

I due non hanno avuto figli insieme "per scelta", ma ciò non li faceva sentire meno uniti: "Uno io, tre lui. La somma fa quattro. Lui ha cresciuto e amato mio figlio Alberto come fosse il suo". Presente alla camera ardente anche Rita Bonaccorso, ex moglie del calciatore fino al 1996 e madre di due dei suoi figli. "Rita sta qui, accanto alla bara con me – ha detto Barbara – Condividiamo un dolore grande, nel rispetto reciproco".

La storia d'amore tra Totò Schillaci e Barbara Lombardo

Barbara Lombardo, un tempo modella e anche in gara per Miss Italia, era da settimane accanto al marito, prima in ospedale e poi nella camera ardente dello stadio Barbera di Palermo, da dove sono partiti oggi per i funerali delle 11.30 in Cattedrale. Barbara ha ripercorso i ricordi più preziosi della loro storia d'amore, che li portò a sposarsi nel 2012: "Abitavamo insieme già un anno prima, quando accadde il miracolo. Eravamo amici da tempo, ma un giorno del 2011 la nostra amica Giusy che consideriamo una sorella, fa scattare la scintilla. E la ringrazio perché ho provato nella vita la felicità di amare", ha raccontato. I due, come anticipato, non avevano figli insieme: "Ma lui ha cresciuto e amato mio figlio Alberto come fosse il suo. E per me è lo stesso con i suoi, Mattia, Jessica e Nicole, che considero miei. Lui, il cemento di una famiglia dove ci vogliamo tutti bene".

Nel 2023, i due avevano partecipato insieme a Pechino Express, fra India, Malesia, Cambogia: "Un modo per riprendere la vita in mano. C’erano già state le due operazioni. E ci siamo detti: ma sì, partiamo e godiamoci l’avventura – ha spiegato la moglie – Per fortuna lo abbiamo fatto. Faticoso, zaino in spalla, chilometri e chilometri fra autostop e alloggi di fortuna. La sera stanco, distrutto. Guerriero fino in fondo".

I rapporti con l'ex moglie Rita Bonaccorso

Anche se in passato non erano mancati screzi tra Totò Schillaci e Rita Bonaccorso, ex moglie del calciatore fino al 1996 e madre di due dei suoi figli, Mattia e Jessica, ultimamente tra i due le cose si erano sistemate, tanto che la sua presenza alla camera ardente si è rivelata un reale supporto per Barbara: "Rita? Sta qui, accanto alla bara con me. Condividiamo un dolore grande, nel rispetto reciproco", ha detto nell'intervista al Corriere. Anni fa, Bonaccorso era diventata nota alle cronache recenti dopo gli sviluppi eclatanti del caso giudiziario che l'aveva coinvolta. Tramite una protesta che ebbe molta visibilità sulle reti televisive nazionali, in particolare le trasmissioni condotte da Barbara D'Urso, l'ex moglie di Totò Schillaci,era stata privata della sua abitazione dopo un pignoramento della villa dovuto ad una vicenda giudiziaria intricata che l'aveva vista incolpevolmente coinvolta nel fallimento di una gioielleria per la quale aveva fatto solo pubblicità.

