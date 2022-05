Non solo Blind, anche Guendalina Tavassi si assenta all’Isola dei Famosi per accertamenti medici L’Isola dei Famosi nel daytime di oggi ha comunicato ai telespettatori che Blind e Guendalina Tavassi si sono dovuti assentare per accertamenti medici. Il fidanzato della naufraga, Federico Perna: “Nulla di grave, speriamo si riprenda presto”.

A cura di Gaia Martino

Nel daytime di questo pomeriggio di mercoledì 11 maggio l'Isola dei Famosi 2022 ha comunicato ai telespettatori che oltre Blind, anche Guendalina Tavassi si è dovuta momentaneamente assentare. I dettagli sulla salute del rapper erano già stati svelati nella scorsa puntata da Alvin, il conduttore spiegò che il naufrago era stato colpito da un'infezione cutanea: "Da ieri è nella nostra infermeria, non è stato bene in questi giorni e il malore è dovuto a un'infezione cutanea, ho parlato con i dottori e preferiscono tenerlo lontano per tre giorni dal sole e dall'acqua salata". Purtroppo anche la naufraga ha riscontrato alcuni problemi ed ha richiesto l'aiuto dei medici: è finita anche lei in infermeria come ha annunciato oggi il reality.

Come stanno Blind e Guendalina Tavassi

Mentre sul naufrago Blind si ha già qualche notizia, il programma non ha fornito alcun dettaglio riguardo le condizioni di salute di Guendalina Tavassi, la concorrente che ha preso parte al gioco insieme al fratello Edoardo. All'inizio dell'appuntamento pomeridiano in onda su Canale 5, oggi, è apparsa la scritta: "Blind e Guendalina Tavassi sono momentaneamente assenti per accertamenti medici". La puntata è poi proseguita con le numerose dinamiche create sull'Isola dai naufraghi.

Le parole di Federico Perna

Il programma non ha fornito dettagli riguardo le condizioni di salute di Guendalina Tavassi e neanche il suo fidanzato, Federico Perna, è entrato nello specifico. Ha però commentato quanto sta accadendo, generando ancora più curiosità da parte dei fan dell'ex gieffina. Alla domanda di un fan su Instagram ha spiegato di essere stato avvisato dal programma su quanto sta accadendo: spera che la sua dolce metà possa riprendersi presto. Queste le sue parole:

