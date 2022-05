Blind assente all’Isola dei Famosi per un infortunio: “Ha un’infezione, è in infermeria” Nella puntata di lunedì 9 maggio 2022 tra i naufraghi ne manca uno, si tratta di Blind che non è stato bene in questo giorni e, infatti, si trova sotto osservazione in infermeria a causa di un’infezione.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su News sull'isola dei famosi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La puntata dell'Isola dei Famosi di lunedì 9 maggio si apre con una comunicazione importante da parte di Alvin che, salutando Ilary Blasi, chiarisce il perché dell'assenza di uno dei naufraghi. Si tratta di Blind che, infatti, non è presente in Palapa insieme ai suoi compagni d'avventura perché negli ultimi giorni non è stato bene.

Perché Blind non è presente in puntata

Alvin saluta Ilary Blasi e il pubblico a casa, facendo subito una comunicazione importante che riguarda la salute di uno dei naufraghi. Dopo cinquanta giorni sull'Isola, infatti, non è insolito che i concorrenti inizino a manifestare qualche fastidio e abbiano bisogno di un supporto medico. L'inviato, quindi, spiega il motivo per cui da qualche giorno anche nel daytime il cantante non è stato visto insieme ai suoi compagni d'avventura, dal momento che lamentava qualche fastidio e ha richiesto il controllo di un medico: "Da ieri è nella nostra infermeria, non è stato bene in questi giorni e il malore è dovuto a un'infezione cutanea, ho parlato con i dottori e preferiscono tenerlo lontano per tre giorni dal sole e dall'acqua salata".

Quando Blind tornerà tra i naufraghi

Alvin ha poi aggiunto, vista la preoccupazione di Ilary Blasi dallo studio: "Ovviamente non è nulla di grave, è tutto sotto controllo, anzi, l'ho incontrato personalmente ieri e mi ha detto di essere dispiaciuto per questo". Se tutto procede secondo i piani, quindi, e non sarà necessario un ulteriore controllo, è plausibile pensare che l'ex volto di X Factor possa tornare tra i naufraghi già nella prossima puntata, quella che andrà in onda venerdì 13 maggio, per poter riprendere attivamente la sua permanenza sull'Isola dei Famosi. Non è la prima volta, infatti, che uno dei concorrenti necessita di qualche supporto medico, in questa edizione anche Laura Maddaloni è stata qualche giorno in infermeria, mentre Jovanne ha dovuto abbandonare definitivamente il reality per questioni di salute.