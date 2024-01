“Guardami negli occhi”: l’ultima intervista del Tg3 a Giovanna Pedretti nel mirino della Vigilanza Il servizio del Tg3 con le ultime parole di Giovanna Pedretti diventa un caso politico. Iezzi e Toccalini della Lega chiedono intervento dell’OdG e chiarimento di collegamenti tra Selvaggia Lucarelli e il servizio pubblico. Intanto, Biagiarelli non si presenta a È sempre mezzogiorno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Il servizio del Tg3 con le ultime parole di Giovanna Pedretti è diventato un caso politico. La Lega, si legge in un'agenzia, presenterà un'interrogazione in Vigilanza Rai per approfondire. "Non so che cosa dirti, non ho una risposta da darti, guardami negli occhi" spiega Giovanna Pedretti incalzata dal giornalista che le mostra tutto quello che è stato messo in discussione – come riporta il servizio – riguardo la sua risposta a una recensione piena di insulti a gay e disabili: "Sui social lo chef e volto tv Lorenzo Biagiarelli, rilanciato da Selvaggia Lucarelli, ha fatto notare più di una incongruenza", si vede nel servizio. Toccalini e Iezzi della Lega annunciano interrogazione parlamentare. Intanto, Lorenzo Biagiarelli, sentitosi coinvolto nel fatto di cronaca, ha preferito rimanere a casa e non partecipare alla puntata odierna di "È sempre mezzogiorno".

Le dichiarazioni della Lega

Luca Toccalini, deputato della Lega, ha dichiarato la volontà del partito di presentare un'interrogazione parlamentare per il possibile collegamento tra il fatto, Selvaggia Lucarelli (e Lorenzo Biagiarelli) e la stessa Rai: "Siamo sconvolti da quanto accaduto a Lodi. Presenteremo un'interrogazione parlamentare per capire se ci sia un collegamento di tipo contrattuale tra l'influencer (Selvaggia Lucarelli, ndr) e la rete pubblica". E ancora:

È incredibile come un notiziario nazionale, in questo caso il Tg3, abbia dato un risalto sproporzionato alla vicenda di Giovanna Pedretti, la pizzaiola che avrebbe sfruttato un commento finto per farsi della pubblicità. Scene di interviste che sembrano piu' interrogatori, che aggiungendosi ai post pubblicati da Selvaggia Lucarelli, hanno contribuito a scatenare una pesante gogna mediatica contro la pizzaiola. La Rai non ha nulla da dire?

"Dov'è finito il buonsenso?"

Anche Igor Iezzi, deputato Lega, ha chiesto alla Rai e all'Ordine dei Giornalisti di intervenire: "Non hanno nulla da dire?". Il deputato spiega: "La presunta risposta falsa a un commento social di una pizzeria di Lodi è stata affrontata dai Lucarelli e dal Tg3 come fosse il Watergate. Dov'è finito il vecchio caro buonsenso? Adesso ci aspettiamo che chi ha innescato questa caccia alle streghe ci offra un apprezzato silenzio. Nel mentre ci chiediamo: la Rai e l'ordine dei giornalisti, non hanno niente da dire?".