Chi era Giovanna Pedretti, la ristoratrice morta dopo le polemiche sulla recensione contro gay e disabili Chi era Giovanna Pedretti, la ristoratrice lodigiana divenuta nota negli ultimi giorni per aver risposto ad una (presunta) recensione omofoba e abilista.

Giovanna Pedretti, titolare della pizzeria "Le Vignole" di Sant'Angelo Lodigiano in provincia di Lodi, è stata ritrovata priva di vita nella serata di ieri, domenica 14 gennaio. Il suo corpo era nel fiume Lambro, ed è stato recuperato da carabinieri e vigili del fuoco. La vicenda è ora al centro di una indagine della Procura di Lodi. La donna, che lascia un marito e una figlia, aveva 59 anni, e gestiva da tempo assieme al compagno la pizzeria di cui era titolare.

La recensione del ristorante e la sua risposta

Il suo nome era diventato "celebre" dopo una (presunta) recensione fatta da un cliente al suo ristorante, alla quale aveva risposto con educazione e fermezza. Nel dettaglio, il cliente si era lamentava che sebbene avesse trovato "la pizza eccellente e il dolce ottimo", non si sarebbe sentito a proprio agio perché fosse seduto "di fianco a dei gay" e che vi fosse "anche un ragazzo in carrozzina che mangiava con difficoltà". La donna aveva risposto a quella recensione, aggiungendo anche che "a fronte di queste bassezze umane e di pessimo gusto, credo che il nostro locale non faccia per lei. Noi non selezioniamo i clienti in base ai loro gusti sessuali, men che meno sulla disabilità". Nonostante la maggior parte delle persone abbia plaudito alla sua risposta, non è mancato chi ha sostenuto che il suo racconto non corrispondesse alla realtà.

Aperto un fascicolo in Procura a Lodi

Intanto, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lodi ha aperto un'inchiesta, al momento senza ipotesi di reato. La vicenda, al momento, sembrerebbe indirizzarsi verso il gesto volontario, come spiegato da fonti investigative a Fanpage.it già nella serata di ieri. Ma nessuna ipotesi è al momento esclusa. Il marito della donna si sarebbe accorto della sua assenza nella mattinata di ieri: notando dalle telecamere di sicurezza che la donna fosse uscita alle 4 del mattino e che non aveva più dato sue notizie, ha quindi allertato i carabinieri. Le ricerche sono scattate alle 14 circa: la donna è stata poi ritrovata nel fiume Lambro, priva di vita.