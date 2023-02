Grande Fratello Vip, Nicole Murgia eliminata: nominati Antonella, Edoardo, Nikita, Sarah e Tavassi Nicole Murgia ha dovuto abbandonare la casa del Grande Fratello Vip nella puntata del 27 febbraio. In nomination cinque concorrenti: Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria, Nikita Pelizon, Sarah Altobello e Edoardo Tavassi.

Nicole Murgia è la concorrente eliminata nella puntata del 27 febbraio del Grande Fraello Vip. L'attrice ha dovuto lasciare il reality perché è risultata la meno preferita dal pubblico. In nomination invece Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria e Edoardo Tavassi, Sarah Altobello e Nikita Pelizon. Nel corso della serata tanti i temi affrontati, a cominciare dalla situazione tra Edoardo e Antonella e poi di nuovo quanto accaduto nel Van.

Chi è stato eliminato nella puntata del 27 febbraio 2023, le percentuali

A dover lasciare la casa del GF Vip, nella puntata del 27 febbraio, è stata Nicole Murgia. L'attrice è risultata la meno preferita dal pubblico (7,3%), perdendo al televoto con Oriana (19,5%), Nikita (19,3%), Antonella 15,8%, Edoardo 13,7%, Micol 12,4% e Tavassi 12%. Prima di varcare la porta Rossa ha avuto un acceso confronto con Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Il ragazzo, in puntata, ha ammesso di aver toccato il seno di Nicole, avendo così scatenato la gelosia della fidanzata. Poi la decisione di mettere un punto al loro rapporto, sostenendo di essersi finalmente svegliato.

Chi sono i concorrenti in nomination

Sono cinque i concorrenti in nomination e che, quindi, rischiano di lasciare la casa del GF Vip nella prossima puntata, in programma per il 2 marzo. Dopo una serie di confronti palesi e in segreto, i nomi più votati sono: Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria, Nikita Pelizon, Sarah Altobello e Edoardo Tavassi. Il televoto, come la puntata appena trascorsa, eliminerà il concorrente con meno voti, che dovrà definitivamente mettere fine alla sua avventura nel reality.

Cosa è successo nella puntata del Grande Fratello Vip del 27 febbraio 2023

La puntata del 27 febbraio del GF Vip si è aperta con il ricordo, da parte di Alfonso Signorini, di Maurizio Costanzo. Lo stesso conduttore ha partecipato ai funerali che si sono svolti quel pomeriggio presso la Chiesa degli Aritisti a Roma. Poi ampio spazio alla complicata situazione tra Edoardo e Antonella, nella quale si è inserita anche Nicole Murgia. Il ragazzo, durante la pubblicità, ha ammesso di aver toccato il seno di Nicole in quella notte trascorsa nel Van, dove hanno staccato i microfoni. Antonino Spinalbese invece, eliminato nella scorsa puntata, ha rivelato di non avere più rivisto Ginevra Lamborghini dopo l'appassionato bacio in studio la settimana scorsa.