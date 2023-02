Grande Fratello Vip, nessun eliminato: in nomination 8 concorrenti Nessun eliminato nella puntata del Grande Fratello Vip del 9 febbraio 2023. A finire al televoto sono stati Antonino, Attilio, Daniele, Davide, Donnamaria, Nicole, Nikita e Oriana.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Non c'è stato alcun concorrente eliminato nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda giovedì 9 febbraio. Ma a finire al televoto in vista della puntata di lunedì prossimo sono stati 8 concorrenti. La puntata di questa sera ha offerto diversi spunti di discussione: la rivalità tra Oriana Marzoli e Martina Nasoni a causa di Daniele Dal Moro, il rapporto tra la venezuelana e il suo ex, la crisi di Antonella Fiordelisi che ha fatto dietro front rispetto alle accuse di bullismo e diversi altri temi.

Nessun eliminato nella puntata del 9 febbraio 2023

La puntata del 9 febbraio si è conclusa senza alcuna eliminazione. Il concorrente risultato essere il meno votato è stato Attilio Romita, finito al televoto insieme ai nominati della settimana e a Nikita Pelizon, nominata della scorsa settimana.

Chi sono i concorrenti in nomination

Sono 8 i concorrenti a essere finiti in nomination. Si tratta di Antonino, Attilio, Daniele, Davide, Donnamaria, Nicole, Nikita e Oriana. Gli immuni delle opinioniste sono stati Antonella Fiordelisi (salvata da Sonia Bruganelli) e Luca Onestini (salvato da Orietta Berti). La Casa, invece, ha reso immuni Edoardo Tavassi, Sarah Altobello, Andrea Maestrelli e Alberto De Pisis. Il primo a fare la sua nomination palese è stato Edoardo Donnamaria che ha votato Antonino Spinalbese, Attilio Romita ha votato Edoardo Donnamaria, Giale De Donà ha votato Davide Donadei, Daniele Dal Moro ha votato Nicole Murgia, Oriana Marzoli ha nominato Davide, Donadei ha votato Oriana, Micol Incorvaia ha votato Davide, Nikita Pelizon ha nominato Antonino, Nicole ha votato Daniele. Il primo a fare la sua nomination segreta è stato Alberto De Pisis che ha votato Daniele, Edoardo Tavassi ha votato Davide, Luca Onestini ha votato Antonino, Sarah ha nominato Nicole, Andrea ha nominato Oriana, Antonella ha votato Micol.

Cos’è successo nella puntata del Grande Fratello vip del 9 febbraio 2023

La puntata del 9 febbraio 2023 si è aperta sulla rivalità tra Martina e Oriana che si sono scontrate a causa di Daniele. Momento difficile per Attilio Romita, diffidato dalla famiglia Tavassi. Oriana ha raccontato il rapporto tormentato con il suo ex e Antonella Fiordelisi, per la prima volta, ha fatto marcia indietro a proposito delle accuse di bullismo.