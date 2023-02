Alfonso Signorini ad Antonella Fiordelisi: “Bullismo contro di te? Allora lascia il GF Vip” Dopo avere accusato a più riprese i concorrenti del GF Vip di averla bullizzata, Antonella Fiordelisi fa marcia indietro dopo il consiglio di Alfonso Signorini: “Se ti senti a disagio, lascia la Casa”.

Da settimane Antonella Fiordelisi accusa i concorrenti del Grande Fratello Vip di avere fatto branco contro di lei, manifestando un disagio del quale il conduttore Alfonso Signorini si è voluto occupare nel corso della puntata di giovedì 9 febbraio. Antonella è entrata nel confessionale per poi sciogliersi in lacrime: "Non sto bene qua adesso. Forse non sono partita benissimo, ho detto troppo la mia inizialmente ma non ho mai fatto male a nessuno". "Se mi dici che non hai mai attaccato nessuno, ti dico che non è vero", ha replicato Signorini, "Questa tua schiettezza ha dato fastidio e non ti ha procurato amici".

Alfonso Signorini invita Antonella a lasciare il GF Vip

"Io non vorrei vedere le tue lacrime", ha proseguito il conduttore, consapevole ormai di non poter tollerare oltre un certo tipo di narrazione, "Nascondono un tuo disagio ma questa è una gara che non esclude colpi bassi. Quando se ne parla, si tirano in ballo parole pesanti, si parla di bullismo e violenza psicologica. Senti ci sia bullismo nei tuoi confronti?". Antonella, per la prima volta, ha fatto marcia indietro: "Non dico bullismo però sicuramente non sono carini. Ci sono persone che fanno cose in gruppo e adesso non riesco più a sopportarlo". A questo punto, è arrivato l'invito di Signorini:

In nome di questo disagio che tu senti, se vivi una situazione di vera pressione psicologica, di vero disagio, ti dico di non rimanere nel gioco. Non voglio che tu stia male. Se ritieni ci sia bullismo nei tuoi confronti, non restare lì. Se senti ci sia davvero bullismo, sono disposto a fare un'intera puntata su questo. Se stai male, esci dal gioco. Te lo dico con la consapevolezza di perdere una grande concorrente.

Signorini ad Antonella Fiordelisi: "Voglio evitare strumentalizzazioni"

"Questo mio disagio è aumentato quando ho visto che Edoardo non era dalla mia parte", ha aggiunto ancora la concorrente che, tuttavia, non ha dato alcun segnale di volere abbandonare la Casa. Signorini ha quindi spiegato che il gioco potrebbe essersi spinto troppo oltre, soprattutto alla luce di quanto accaduto sui social nelle ultime settimane: