“Giuro che mi rialzerò e mi vendicherò”, promette Antonella Fiordelisi dopo la puntata del GF Vip Dopo la puntata del GF Vip in cui Edoardo Donnamaria l’ha messa in difficoltà sbugiardando una sua bugia, Antonella Fiordelisi minaccia vendetta: “Giuro che mi rialzerò e mi vendicherò”.

A cura di Stefania Rocco

Un po’ in stile Gladiatore (“E avrò la mia vendetta, in questa vita o nell’altra”, recitava la battuta di Russell Crowe), Antonella Fiordelisi promette di vendicarsi del gruppo di concorrenti del Grande Fratello Vip che, a suo dire, l’avrebbe bullizzata. Dopo la puntata in cui Edoardo Donnamaria ha platealmente smascherato una bugia della fidanzata – bugia che la concorrente ha ammesso solo in diretta dopo che il conduttore Alfonso Signorini aveva promesso che avrebbe scovato i video in grado di chiarire le accuse di Donnamaria – Antonella ha deciso di chiudere il loro rapporto. E lo ha fatto facendo una promessa di fronte alle telecamere.

La promessa di Antonella Fiordelisi

Mentre parlava con Sarah Altobello in giardino, Antonella si è sciolta in lacrime e, portandosi le mani al viso, ha promesso: “Giuro che mi rialzerò e mi vendicherò”. Una frase che non è passata inosservata agli spettatori del GF Vip che, sui social, hanno commentato l’episodio. Antonella ritiene di essere stata bullizzata dal gruppo di amici di Edoardo, composto principalmente da Oriana Marzoli, Luca Onestini, Giaele De Donà e Nicole Murgia. “Vuole fare la vittima ai fini del gioco”, ha invece chiarito Donnamaria, rivelando ad alta voce di non credere a una parola della versione della fidanzata nonostante i forti sentimenti che dichiara di sentire per lei.

Anche il padre di Antonella Fiordelisi parla di bullismo

Antonella non è la sola a parlare di bullismo. Anche il padre Stefano Fiordelisi, attraverso il suo profilo Instagram, ha lanciato numerosi appelli a favore della figlia. Ritiene che sia stata isolata e bullizzata dal gruppo. Qualche giorno fa, pubblicando in una story la definizione di “bullismo”, l’uomo, in aperta polemica col GF, ha aggiunto: “Per il Grande Fratello si concretizza solo quando apri la porta rossa”.