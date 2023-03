Grande Fratello Vip 7: chi sono i finalisti scelti dal televoto I finalisti che si sfideranno nella finale del GF VIP lunedì 3 aprile 2023 sono Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon: sono loro i VIP che si sono aggiunti, grazie ai voti favorevoli del pubblico, a Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Uno tra Alberto e Milena sarà il sesto finalista: il televoto lo deciderà nell’ultima puntata.

A cura di Gaia Martino

Questa sera di lunedì 27 marzo è in onda su Canale 5 la diretta con il Grande Fratello Vip 7: il programma è giunto quasi ai titoli di coda, la prossima settimana, lunedì 3 aprile, andrà in onda l'attesissima finale. In lizza per la vittoria e quindi i finalisti che si sono aggiunti a Oriana Marzoli, Giaele De Donà e Micol Incorvaia sono Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon. Per Alberto De Pisis e Milena Miconi la finale è ancora in bilico: la prossima settimana il televoto deciderà chi dei due è il sesto finalista. Nella semifinale hanno abbandonato il gioco Luca Onestini e Andrea Maestrelli.

Edoardo Tavassi è il quarto finalista del Grande Fratello Vip 7

Edoardo Tavassi è stato il primo concorrente della semifinale ad aver conquistato il pass per la finale con il 54.7%. Dopo l'annuncio di Alfonso Signorini, il VIP ha urlato forte prima di baciare la fidanzata Micol Incorvaia e abbracciare i suoi inquilini. "Per tutto quello che ha fatto, è stato uno dei protagonisti indiscussi del reality. Mi piace quando anima, quando è divertente e ironico, meno quando fa il giocatore", il commento di Sonia Bruganelli. "Lui è sulla linea giusta, in finale ci vanno i più sinceri", le parole di Orietta Berti.

Nikita Pelizon è la quinta finalista del GF Vip

Nikita Pelizon è la quinta finalista del Grande Fratello VIP. Dopo il televoto flash, Alfonso Signorini ha annunciato la preferenza del pubblico in studio: l'influencer ha vinto il pass per la finale.

Quanto guadagna il vincitore del Grande Fratello Vip

Il montepremi per il vincitore del Grande Fratello VIP 7 è di 100.000 euro, come stabilito anche per le passati edizioni, e la metà della cifra viene devoluta ad un'associazione a scelta del vincitore. Lo scorso anno 50 mila euro aiutarono le popolazioni coinvolte nel conflitto tra Russia e Ucraina, nel 2020 il reality vide Paola Di Benedetto sul podio: l'attuale speaker radiofonica e influencer decise di donare l'intero montepremi vinto alla Protezione civile, visto il delicato momento che l'Italia stava vivendo a causa del Covid.