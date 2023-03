GF Vip 7: Andrea Maestrelli e Luca Onestini sono gli eliminati della semifinale Andrea Maestrelli e Luca Onestini si fermano a un passo dalla finale del Grande Fratello VIP: sono loro i concorrenti eliminati dal televoto di questa sera, 27 marzo 2023, la semifinale.

Nel corso della semifinale del Grande Fratello VIP in onda questa sera di lunedì 27 marzo, Andrea Maestrelli e Luca Onestini sono stati costretti ad abbandonare la Casa di Cinecittà. Il televoto della puntata prevedeva sia la nomina dei finalisti che degli eliminati: il pubblico ha deciso che il calciatore e l'ex tronista di Uomini e Donne devono fermarsi ad un passo dalla finale, in programma per lunedì 3 aprile 2023. Volano all'ultima puntata Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi, Giaele De Donà e Nikita Pelizon. Il televoto, il cui esito sarà svelato nell'ultima puntata, deciderà chi tra Alberto e Milena sarà il sesto finalista.

Chi è stato eliminato nella puntata del 27 marzo 2023

Andrea Maestrelli e Luca Onestini sono gli eliminati della semifinale del Grande Fratello VIP. Il televoto questa sera prevedeva sia la nomina dei finalisti che quella degli eliminati. Il secondo eliminato è stato deciso da un televoto flash: i VIP nel corso della puntata hanno scelto chi mandare in nomination. Giaele ha fatto il nome di Nikita, Luca quello di Milena, Nikita quello di Alberto. Milena ha fatto il nome di Luca, Micol quello di Nikita Pelizon. Anche Alberto, Oriana e Tavassi hanno scelto di nominare Nikita. Quest'ultima, Alberto De Pisis e Luca Onestini sono così finiti al televoto flash che si è concluso con l'eliminazione di Luca Onestini. Il Vip ha salutato i suoi inquilini e riabbracciato Alfonso Signorini.

Cosa è successo durante la semifinale del Grande Fratello Vip

Nel corso della semifinale del GF VIP Antonella Fiordelisi ha avuto modo di chiarire la sua posizione riguardo la lettera inviata dai genitori a Pier Silvio Berlusconi prima che venisse eliminata dal televoto. In scena anche un confronto acceso tra l'influencer campana e Micol Incorvaia. Sorprese per Milena Miconi e Luca Onestini: la concorrente ha incontrato il marito e le figlie, il VIP invece il fratello Gianmarco. Nikita Pelizon ha poi ricevuto una lettera dai genitori.