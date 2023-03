Milena Miconi incontra il marito e le figlie al GF, la più piccola: “Mi sono innamorata di Andrea” Il GF VIP nel corso della semifinale ha fatto una sorpresa a Milena Miconi. La concorrente ha potuto incontrare il marito Mauro Graiani e le figlie, Sofia e Agnese: “Ho preso il primo 6 in matematica senza copiare”, le parole della più piccola prima di confessare a tutti di essersi presa una cotta per Andrea Maestrelli.

A cura di Gaia Martino

Sorpresa per Milena Miconi questa sera al GF VIP. La concorrente, prima di conoscere l'esito del televoto, ha ricevuto in casa il marito Mauro Graiani e le figlie, Sofia e Agnese. In giardino ha salutato la sua dolce metà, poi fuori la porta rossa ha avuto modo di parlare con le sue ragazze.

L'incontro tra Milena Miconi e il marito Mauro

Mauro Graiani ha fatto il suo ingresso nel giardino della casa del GF VIP per salutare la moglie, Milena Miconi, che in lacrime lo ha ascoltato: "Sei stata brava, che bello vederti. Io devo dirti una cosa importante, non credevo riuscissi ad arrivare fino a questo punto. Eravamo dubbiosi, c'erano persone già da tempo. E poi c'era la differenza d'età, quella poteva pesare. E invece mi hai stupito. Hai sempre avuto consapevolezza di quello che stavi facendo, sei in tv, bisogna essere educati, rispettosi, è un gioco. Realmente, sono fiero di quello che hai fatto. Se esci ora o la prossima settimana, non conta più. Sono felicissimo e ti dico che anche il GF ha fatto qualcosa per te, era tanto che non ti vedevo ridere, vivere quell'adolescenza che ti sei inevitabilmente negata". "Sono pronto a risposarti, quando vuoi. Non è questo che ci tiene legati ma il fatto di scegliersi, ogni giorno, come abbiamo sempre fatto", ha continuato. La concorrente emozionata ha commentato: "Lui mi migliora".

La sorpresa delle figlie Sofia e Agnese

Sofia (20 anni) e Agnese (13 anni), le figlie di Milena Miconi, hanno potuto salutare la mamma Milena Miconi fuori la porta rossa. La concorrente si è commossa alla loro vista, "siete bellissime, siete cresciute", le prime parole. "Ho preso il primo 6 in matematica senza copiare, da sola" ha raccontato la figlia più piccola, poi sul percorso della madre al GF: "Ha un atteggiamento diverso in Casa, è più paziente", "A casa nostra, quando è stanca e si deve rilassare, si mette a stirare, a muovere i mobili", ha continuato Sofia. "Noi siamo imprevedibili, non siamo una famiglia tradizionale, siamo liberi", le parole di mamma Milena. Dopo alcune battute con il conduttore, la secondogenita della concorrente ha poi svelato di essersi presa una cotta per Andrea Maestrelli: "Posso salutarlo?". Tutti i VIP hanno così raggiunto la famiglia per salutarli.