Nikita Pelizon riceve una lettera dai genitori, lei: “Il GF gli ha dato modo di conoscermi” Al GF VIP Nikita Pelizon ritrova il rapporto con i genitori. Nel corso della semifinale ha ricevuto una lettera da loro: “Non sei perfetta, ma speciale e unica, ti amiamo tanto”, le loro parole. La concorrente in lacrime: “Questo è un risultato unico”.

A cura di Gaia Martino

Nel corso della semifinale il Grande Fratello VIP ha fatto una sorpresa a Nikita Pelizon. I genitori della concorrente hanno scritto una lettera per la figlia: "Sei a un passo dalla meta, come va, va, noi ti amiamo tanto", alcune delle parole. La concorrente ha spesso parlato del rapporto difficile con i genitori, ha raccontato di essere scappata di casa quando aveva 16 anni, con la famiglia aveva un rapporto burrascoso, stando ai suoi racconti. In puntata, tra le lacrime, si è detta felice di averli ritrovati: "Questa è una vittoria".

Le parole dei genitori di Nikita Pelizon alla figlia

"Ciao cucciola, meno due puntata alla fine del GF VIP 7, la trasmissione alla quale testardamente hai deciso di partecipare. Oggi è chiaro a tutti chi è Nikita, educata, gentile, riflessiva, spirituale, anche se a modo tuo": sono queste alcune delle parole contenute nella lettera che la mamma di Nikita ha scritto per la figlia. "Sei una stella che brilla di luce propria, una donna bellissima, con tanti valori morali. Non sei perfetta, ma speciale e unica. Sei ormai a un passo dalla meta, ma come va va, ti amiamo tanto. Mamma e papà", il continuo del lungo messaggio, stavolta letto dal papà. Tra le lacrime la concorrente ha ascoltato le parole d'amore dei suoi genitori, poi ha commentato: "So che ora sarà tutta un'altra cosa. Questa esperienza ha dato modo a papà di conoscermi, non vivevamo insieme da più di 10 anni. Questo è un risultato unico. Gli voglio regalare una crociera, voglio portarli tutti in crociera". Presto nascerà anche la sua nipotina e la famiglia potrà riunirsi serenamente, una volta terminata la sua avventura nel reality. Anche Alfonso Signorini ha commentato con la VIP il tenero gesto, spiegandole che questa è una grande dimostrazione d'amore: "A conti fatti, già questa è una vittoria. Tu sei entrata con la tua voglia di libertà, ma la stessa ti aveva allontanato dai tuoi genitori. Che ti vogliono bene".

La strigliata di Alfonso Signorini contro i VIP

Non appena terminato il momento dedicato a Nikita Pelizon, Alfonso Signorini si è infuriato con i concorrenti. In molti non si sono alzati quando la VIP è uscita dalla stanza, tra questi Oriana Marzoli e Edoardo Tavassi, così il conduttore ha sbottato: "Sarà anche coerenza, ma vedere tutti seduti di fronte a un momento come questo no. Non mi è piaciuto per niente, possono esserci rivalità, ma di fronte una figlia che ritrova i genitori, no". Su Twitter però molti utenti criticano la strigliata di Signorini, reo di essersi steso per terra quando Oriana ricevette la sorpresa dalla mamma.