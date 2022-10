La madre di Nikita dopo i racconti sulla sua famiglia: “Bugiarda, ognuno crede a quel che vuole” Dopo le parole di Nikita, che ha raccontato diversi aneddoti della sua infanzia non molto serena, la madre interviene sui social per dire la sua verità: “Mi dispiace per chi pensa che qua si mangino solo tramezzini”. E ancora: “Pinocchio consolati, c’è chi è più bugiardo di te”.

A cura di Giulia Turco

La madre di Nikita non ci sta ed interviene sui social per mettere in chiaro la sua verità. La concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto alcune confessioni importanti sulla sua vita familiare, ammettendo di non aver avuto un'infanzia particolarmente serena e di essere scappata di casa. Vicende e dettagli che la madre Sabrina ci ha tenuto a smentire pubblicamente, almeno con i suoi follower.

Cos'ha raccontato Nikita della sua infanzia

Durante l’ultimo appuntamento con la prima serata di Canale 5, la modella triestina ha raccontato al pubblico di non aver avuto un’infanzia molto felice. Cresciuta in una famiglia di Testimoni di Geova, a 16 anni è scappata di casa stanca di essere trattata diversamente dagli altri coetanei per via del culto seguito dai suoi genitori. Ha inoltre ammesso di aver tentato di togliersi la vita, in un momento particolarmente difficile. Negli ultimi giorni poi ai suoi compagni di avventura ha confessato che con la madre ha sempre avuto un rapporto molto brusco. A quanto pare avrebbe molto da recriminarle:

Mia mamma non amava cucinare. Cucinava solamente quando c’era mio padre. Quando lui non c’era lei mi veniva a prendere a scuola, se si ricordava, e con due tramezzini presi al supermercato andavamo al parco a mangiare sugli scivoli. Oppure andavamo a casa, prendeva due würstel di quelli confezionati, non li scaldava, li metteva sul piatto, senape, ketchup e si mangiava quello.

La difesa della madre di Nikita

La mamma è intervenuta sui social per smentire quanto raccontato da Nikita. Postando le foto del piano cottura di casa ha scritto: "Minestra di lenticchie ed arrosto di vitello. Ecco ciò che sto cucinando. Mi dispiace per chi pensa che qui si mangi SOLO wurstel crudi e tramezzini ma come si sa, ognuno crede a ciò che vuole credere". Sul suo profilo ha poi condiviso una serie di frasi che, seppur in maniera indiretta, sembrano indirizzati proprio alla figlia, come ad esempio: "Non ho parole e non ho nemmeno intenzione di trovarle", o ancora: "Pinocchio consolati, in giro c'è tanta gente molto più bugiarda di te".