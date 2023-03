Nikita Pelizon incontra l’amica Giulia Logozzo: “Il GF ti porterà qualcosa di bello, diventerai zia” Nikita Pelizon nel corso della puntata del GF VIP del 6 marzo ha ricevuto una sorpresa speciale da parte della migliore amica Giulia Logozzo. “Diventerai zia, tua sorella è incinta”, le parole dell’ospite. Nel pomeriggio la VIP aveva sentito strane vibrazioni: “C’è qualcosa nell’aria”.

A cura di Gaia Martino

Nella puntata del Grande Fratello VIP andata in onda ieri sera, lunedì 6 marzo, un blocco è stato dedicato a Nikita Pelizon. Dopo aver parlato della sua grande spiritualità e del suo modo di vivere la vita, ha incontrato la sua migliore amica Giulia Logozzo.

Nikita Pelizon e il rapporto con gli angeli

Nikita Pelizon al GF VIP ha raccontato della sua spiritualtà: "È un altro modo di vivere, si vive a colori. Si vive anche di momenti di down, ma sai sempre di non essere sola. Nella realtà fisica lo sei, ma sai che c'è un mondo in realtà", le parole della concorrente. Al pubblico di Canale 5 e ad Alfonso Signorini ha raccontato della sua prima visione di un angelo:

So che questa cosa può sembrare strana. Esistono angeli custodi, vedevo ore doppie, ovvero 11.11 o l'11 sempre ricorrente, a un certo punto quando vivevo con Matteo trovai online che erano segnali angelici. Ero scettica, chiesi "fatevi vedere". In stazione si materializzò una persona per salvarne un altra, io l'ho visto. Era una stazione piccola dove abitavo con Matteo, tornai a casa di corsa. Era una persona normale vestita di bianca, è comparso per salvarlo e poi è sparito, non c'era più. Ero sempre in quella stazione, è entrato, ha oltrepassato la materia. Mi è successo altre volte, quindi ora ci credo. Da due anni non li vedo ma continuo a parlarci e ricevo segnali.

L'incontro con la migliore amica Giulia Logozzo

Dopo aver raccontato della sua spiritualità, Nikita Pelizon ha incontrato la sua migliore amica Giulia Logozzo. Dall'occhio del GF VIP l'interior designer le ha parlato del suo percorso, poi le ha dato un annuncio speciale. La sorella della concorrente, è incinta.