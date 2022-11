Grande Fratello Vip 2022, nessun eliminato: nominati Pamela, George, Patrizia e Carolina Nessun eliminato nella puntata del GF Vip del 31 ottobre 2022. A sfidarsi al televoto per l’eliminazione saranno Pamela Prati, George Ciupilan, Patrizia Rossetti e Carolina Marconi.

A cura di Stefania Rocco

La puntata del Grande Fratello Vip del 31 ottobre 2022 si è conclusa senza eliminazioni. A finire al televoto eliminatorio sono stati Carolina Marconi, Pratizia Rossetti, George Ciupilan e Pamela Prati. Diversi gli argomenti toccati in puntata: dal dolore di Antonino per il padre scomparso alla lite tra Carolina Marconi e le donne della Casa, fino alla sorpresa dolceamara del padre di Antonella Fiordelisi.

Nessun eliminato nella puntata del 31 ottobre 2022

La puntata del 31 ottobre 2022 si è conclusa senza alcuna eliminazione. La nomination cominciata la scorsa puntata prevedeva l’elezione di un preferito tra Nikita Pelizon, Pamela Prati e Antonella Fiordelisi. A vincere il duello è stata Nikita.

Chi sono i concorrenti in nomination

La prima ad andare al televoto è stata Pamela Prati per effetto della nomination di Nikita Pelizon, risultata essere la preferita del pubblico. Gli immuni della serata sono stati invece Wilma, Attilio e Luca per la Casa, e Giaele (salvata da Orietta Berti) e Charlie (per Sonia Bruganelli).

La prima a fare la sua nomination segreta è stata Antonella Fiordelisi: “Nomino George perché all’apparenza sembra un soprammobile, in realtà un Gps. È molto attivo su quello che dicono gli altri. Ascolta quello che fanno tutto ma non dice mai la sua”. Alberto De Pisis: “Faccio una nomination al limite dell’assurdo. Nomino Patrizia. Mi sono follemente innamorato di lei, spero di portarmela fuori come amica ma nelle ultime 48 ore abbiamo intavolato discorsi in cui ha palesato di sentire delle mancanze importanti, ha espresso delle sofferenze su delle cose personali che mi hanno fatto capire quanto possa stare male stando qui”. Carolina Marconi: “Nomino Patrizia perché mi ha nominato la volta scorsa, restituisco il favore”. Edoardo Donnamaria: “Nomino Antonino, sono due settimane che non parliamo. Ma vorrei dire una cosa ad Antonella per i balletti con Antonino. Una cosa non le perdono: di non rispondere a Francesco Totti su Instagram”. Antonino Soinalbese nomina Edoardo: “Ha provato ad avvicinarsi a me, mi ha chiesto scusa per i modi e per la frase giuridica ma non mi ha addolcito. Ci tiene perché la sua figura da bravo ragazzo deve rimanere tale”. George Ciupilan ha nominato Antonella: “Ho provato ad avere un confronto con lei ma non è andato a buon fine”. Patrizia Rossetti nomina George: “Parliamo davvero poco”. Daniele Dal Moro ha nominato Alberto: “Abbiamo avuto una discussione e abbiamo chiarito quasi subito. Lo nomino perché a questo tavolo ci sono delle persone intoccabili, lui è quello con cui ho meno rapporti”. Pamela Prati ha nominato Carolina: “Mi ha nominata quindi ricambio il favore”.

La prima a fare la sua nomination segreta è stata Wilma Goich: “Nomino Carolina perché questa sera non mi è piaciuta”. Luca Salatino: “Nomino Carolina perché ci ho legato meno che con gli altri. Poi stasera non mi è piaciuta molto”. Giaele De Donà ha nominato Carolina: “Ha usato parole pesanti nei miei confronti”. Attilio Romita: “Nomino Patrizia per la questione delle ciabatte rumorose”. Nikita Pelizon ha nominato Daniele: “Mi piacerebbe partecipasse di più alle attività della Casa”. L’ultimo a votare è stato Charlie Gnocchi: “Nomino George, cerco con lui un dialogo da un mese e mezzo”. I nominati sono risultati essere Pamela, Carolina, George e Patrizia.

Cos’è successo nella puntata del Grande Fratello Vip del 31 ottobre 2022

La puntata del Grande Fratello Vip andata in onda il 31 ottobre 2022 si è aperta con la bomba lanciata da Antonella Fiordelisi che ha rivelato di avere ricevuto un messaggio da Francesco Totti poco prima di entrare nella Casa, quando il Capitano era già fidanzato con Noemi Bocchi. Sofia Giaele ha invece finalmente potuto vedere le foto del marito Brad in compagnia di un gruppo di modelle a Los Angeles. Tra loro anche la migliore amica di Giaele. Spazio ad Antonino Spinalbese che ha raccontato le circostanze drammatiche legate alla morte del padre e ha ricevuto una lettera da sua madre. Lite tra Carolina Marconi e alcune delle donne della Casa, Battuta infelice di Cristina Quaranta: “Fa una terapia, sono gli ormoni”. Altra sorpresa per Antonella Fiordelisi che ha rivisto il padre Stefano. “Sei ingrassata”, le ha detto l’uomo, per poi dare la sua benedizione alla storia con Edoardo. Sorpresa anche per Charlie Gnocchi che ha rivisto la figlia Carolina. L’ultima lite prima delle nomination è stata quella tra Pamela Prati e Nikita Pelizon.