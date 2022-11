Pamela Prati risentita contro Nikita: “Io sono una donna, tu sei una bambina” Pamela non è riuscita a farsi nemmeno un’alleata nella Casa, tanto che Nikita, favorita dal pubblico, preferisce salvare una concorrente forte come Antonella Fiodelisi pur di non salvare lei. “Mi auguro di uscire, ormai tanto sono vecchia, sono un monumento, ho 100 anni”, esagera Pamela.

Pamela Prati va dritta al televoto della prossima puntata del Grande Fratello Vip. È stata esclusa dal salvataggio della favorita del pubblico, che è risultata essere Nikita. Quest'ultima si è salvata dal televoto e ha portato con sé nella catena di salvataggio anche Antonella Fiodelisi. Prati, ormai satura di critiche che arrivano da tutte le donne della Casa, sbotta contro Nikita accusandola di essere un'immatura.

Pamela Prati da Diva a Cenerentola

"Me l'aspettavo, lo sapevo già". Pamela Prati non ha preso bene di essere stata lasciata in disparte dalle donne della Casa, ma d'altronde è la conseguenza diretta di quel suo ruolo da "Diva" che proprio non riesce a scrollarsi di dosso. Nonostante stia provando in tutti i modi a farsi conoscere come donna, le inquiline restano diffidenti nei suoi confronti. Nella Casa non ha alleate, ma a quanto pare nemmeno fuori. "Mi auguro di uscire, ormai tanto sono vecchia, sono un monumento, ho 100 anni", esagera.

"Una donna ha l'età che si sente", commenta Orietta Berti dallo studio. "Io mi sento una 20enne, i giovani mi chiamano e mi dicono ‘Insegnami la vita', per me è la soddisfazione più grande". Pamela, naturalmente, se la prende. "Puoi dirmi quello che vuoi ma io sono ironica sempre sulla mia età". Secondo Sonia Bruganelli Prati dovrebbe tenersi ben stretta la sua nuova immagine di "Cenerentola" nella Casa, che gioca sul vittimismo della concorrente ormai "smontata" da tutti.

Pamela lasciata indietro dalle donne della Casa

L'ultimo televoto ha messo nero su bianco due elementi. Il primo è che Nikita è molo amata dal pubblico. Il secondo è che Pamela non è riuscita a farsi nemmeno un'alleata, tanto che la preferita preferisce salvare una concorrente forte come Antonella Fiodelisi pur di non salvare lei. "Di Antonella mi piace la sua naturalezza. Pamela non mi è piaciuta. Se mi reputi una bambina, mi aspetto che da persona adulta le cose me le dici e me le spieghi, invece rifiuti di parlarmi". Lei non gliele manda a dire e subito replica piccata: "Io e te possiamo farci buongiorno e buonasera, ma siamo incompatibili. Io sono una donna, tu sei una bambina".